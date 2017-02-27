|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:27
34.04 евро, откупил, хотя большая вероятность, что в феврале бакс пойдет ниже и потянет евро.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:30
чистых ЗВР хватит на этот год, так что пока ничего критичного с долгами нет...есть большая проблема с экономикой и бизнесом
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:35
Місія МВФ продовжила роботу з перегляду програми фінансування України на 7-10 днів, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Україна 24", пише "Укрінформ".
При цьому міністр назвав питання термінів надходження коштів “більше технічним”.
“Нам би хотілося їх отримати ще минулого року, але є так, як є. Головним залишається те, що ми виконуємо взяті на себе зобов`язання і хочемо робити ці кроки, щоб бути надійним партнером», - зазначив Марченко.
Він наголосив, що остання зустріч з місією МВФ була 25-26 січня.
«Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. З точки зору Мінфіну ми не бачимо критичних застережень, які нам не дозволять продовжити програму співпраці. Поки що інших зобов`язань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які з`явилися минулого року, я маю на увазі і рішення Конституційного Суду, і рішення щодо тарифів на газ», - заявив Марченко.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:41
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:54
ПОВ, Львів, -10 коп (.28.09)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Порушили весь ринок комунальних енергоносіїв, на якому спалили рейтинги Яценюк і Порошенко, і ще якийсь кредит хочуть.
Нехай ширше рот відкривають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:18
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............29.01.2021........01.02.2021
дата розрахунку............28.01.2021.........29.01.2021
Євро...............................34,1035..............34,157...+0.16%
Долар США....................28,1929..............28,1324...-0.21%
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки. После короткой паузы выросли еще на копейку. После 11, когда на рынок вышли серьезные игроки, концепция поменялась. Весьма быстро, быстрее чем росли, опустились на 2 копейки, после чего уравновесились. После еще одной короткой паузы снижение продолжилось,и к 12 опустились еще на 2 копейки.
В мире доллар вечером просел, но к утру отыграл позиции и сейчас слабо колеблется недалеко от вчерашних уровней. Вчера амплитуда колебаний была большей.
Справочный курс встретили котировками 28.1050 - 28.1250, что на 2.5 копейки ниже открытия.
Уже не первый день в самом начале сессии растем на ожиданиях, а в ходе торгов ожидания не оправдываются. Торги пока проходят спокойно.
После по-пятничному раннего обеда приподнялись на полкопейки. Около 15 снова пошли в рост и к 15-30 выросли на 2 копейки. Думаю, что этот рост уже можно считать происками Рыжика. Последний рабочий день месяца, пришедшийся на пятницу не располагает к серьезной активности в конце сессии.
В мире доллар после полудня начал снижение, достигнув ночных минимумов.
Официальный курс встретили котировками 28.1300 - 28.1500. Закончили тем, с чего начали, прибавив полкопейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 24.8491 (+12) +329
2019 - 27.7721 (-2) +36
2018 - 28.2465 (-30)
2017 - 27.1922 (-2)
Результатов интервенций сегодня не будет ввиду полного отсутствия самих интервенций. Сегодня ни малейшего повода для выхода на рынок регулятора сегодня не видно.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 29 січ, 2021 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:19
посадить 3-4х из своего наиближайшего окружения (фамилии называть?)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:24
и я опять по шпалам, опять по шпалам (Владимир Макаров)
Знову на ті самі граблі (красти/дерибаніті бюджетні кошти), населення задавити тарифами
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
|