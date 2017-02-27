Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:35

Місія МВФ продовжила роботу з перегляду програми фінансування України на 7-10 днів, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Україна 24", пише "Укрінформ".



При цьому міністр назвав питання термінів надходження коштів “більше технічним”.



“Нам би хотілося їх отримати ще минулого року, але є так, як є. Головним залишається те, що ми виконуємо взяті на себе зобов`язання і хочемо робити ці кроки, щоб бути надійним партнером», - зазначив Марченко.



Він наголосив, що остання зустріч з місією МВФ була 25-26 січня.



«Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. З точки зору Мінфіну ми не бачимо критичних застережень, які нам не дозволять продовжити програму співпраці. Поки що інших зобов`язань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які з`явилися минулого року, я маю на увазі і рішення Конституційного Суду, і рішення щодо тарифів на газ», - заявив Марченко.

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