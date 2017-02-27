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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7219722072217222>
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:27

34.04 евро, откупил, хотя большая вероятность, что в феврале бакс пойдет ниже и потянет евро.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:30

  Амвросий написав:
  prodigy написав:с 24 фев по 24 марта -55,3 млрд
если гривна выстоит, то до осени можно курить бамбук :mrgreen:


В марте 70.7 млрд выплаты по госдолгу. В сентябре при аналогичной выплате гривна выстояла, но курс вырос на 1 грн.

Бамбук курить до осени врядли получится. В апреле 41 млрд, в мае 48 млрд. Это в два раза выше чем в перерывах между крупными платежами в прошлом году. А в июне 77 млрд.

Вот если до июля гривна выстоит, тогда до сентября можно курить бамбук :)


чистых ЗВР хватит на этот год, так что пока ничего критичного с долгами нет...есть большая проблема с экономикой и бизнесом
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:35

Місія МВФ продовжила роботу з перегляду програми фінансування України на 7-10 днів, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Україна 24", пише "Укрінформ".

При цьому міністр назвав питання термінів надходження коштів “більше технічним”.

“Нам би хотілося їх отримати ще минулого року, але є так, як є. Головним залишається те, що ми виконуємо взяті на себе зобов`язання і хочемо робити ці кроки, щоб бути надійним партнером», - зазначив Марченко.

Він наголосив, що остання зустріч з місією МВФ була 25-26 січня.

«Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. З точки зору Мінфіну ми не бачимо критичних застережень, які нам не дозволять продовжити програму співпраці. Поки що інших зобов`язань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які з`явилися минулого року, я маю на увазі і рішення Конституційного Суду, і рішення щодо тарифів на газ», - заявив Марченко.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:41

  prodigy написав:несколько удачных политических решений и деньги хлынут в страну


Например?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:54

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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:«Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. З точки зору Мінфіну ми не бачимо критичних застережень, які нам не дозволять продовжити програму співпраці. Поки що інших зобов`язань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які з`явилися минулого року, я маю на увазі і рішення Конституційного Суду, і рішення щодо тарифів на газ», - заявив Марченко.

Порушили весь ринок комунальних енергоносіїв, на якому спалили рейтинги Яценюк і Порошенко, і ще якийсь кредит хочуть.
Нехай ширше рот відкривають. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:18

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............29.01.2021........01.02.2021
дата розрахунку............28.01.2021.........29.01.2021
Євро...............................34,1035..............34,157...+0.16%
Долар США....................28,1929..............28,1324...-0.21%
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки. После короткой паузы выросли еще на копейку. После 11, когда на рынок вышли серьезные игроки, концепция поменялась. Весьма быстро, быстрее чем росли, опустились на 2 копейки, после чего уравновесились. После еще одной короткой паузы снижение продолжилось,и к 12 опустились еще на 2 копейки.
В мире доллар вечером просел, но к утру отыграл позиции и сейчас слабо колеблется недалеко от вчерашних уровней. Вчера амплитуда колебаний была большей.
Справочный курс встретили котировками 28.1050 - 28.1250, что на 2.5 копейки ниже открытия.
Уже не первый день в самом начале сессии растем на ожиданиях, а в ходе торгов ожидания не оправдываются. Торги пока проходят спокойно.
После по-пятничному раннего обеда приподнялись на полкопейки. Около 15 снова пошли в рост и к 15-30 выросли на 2 копейки. Думаю, что этот рост уже можно считать происками Рыжика. Последний рабочий день месяца, пришедшийся на пятницу не располагает к серьезной активности в конце сессии.
В мире доллар после полудня начал снижение, достигнув ночных минимумов.
Официальный курс встретили котировками 28.1300 - 28.1500. Закончили тем, с чего начали, прибавив полкопейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 24.8491 (+12) +329
2019 - 27.7721 (-2) +36

2018 - 28.2465 (-30)
2017 - 27.1922 (-2)

Результатов интервенций сегодня не будет ввиду полного отсутствия самих интервенций. Сегодня ни малейшего повода для выхода на рынок регулятора сегодня не видно.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 29 січ, 2021 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:19

  Амвросий написав:
  prodigy написав:несколько удачных политических решений и деньги хлынут в страну


Например?


посадить 3-4х из своего наиближайшего окружения (фамилии называть?)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:24

  lapay написав:
  prodigy написав:«Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. З точки зору Мінфіну ми не бачимо критичних застережень, які нам не дозволять продовжити програму співпраці. Поки що інших зобов`язань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які з`явилися минулого року, я маю на увазі і рішення Конституційного Суду, і рішення щодо тарифів на газ», - заявив Марченко.

Порушили весь ринок комунальних енергоносіїв, на якому спалили рейтинги Яценюк і Порошенко, і ще якийсь кредит хочуть.
Нехай ширше рот відкривають. :)


и я опять по шпалам, опять по шпалам (Владимир Макаров)

Знову на ті самі граблі (красти/дерибаніті бюджетні кошти), населення задавити тарифами
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:33

Да уж ,лажанулись, 29+ не видать))
Плавно идём на летние минимумы. :D
сірий
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