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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7219722072217222
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:Знову на ті самі граблі (красти/дерибаніті бюджетні кошти), населення задавити тарифами

Бідний, бідний пересічний лохторат:

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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