|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:40
prodigy написав:
Знову на ті самі граблі (красти/дерибаніті бюджетні кошти), населення задавити тарифами
Бідний, бідний пересічний лохторат:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11649
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|22333
|2940683
|
|
|648
|153503
|
П'ят 29 січ, 2021 10:08
fin
|
|7363
|1727912
|
Сер 27 січ, 2021 22:54
ЛОБ
|