Бідний, бідний пересічний лохторат:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бідний, бідний пересічний лохторат:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:41
трудно сказать на какие минимумы, с 4-5 января плавно и неизменно вниз...
как долго будет укрепляться гривна и насколько, трудно прогнозировать...
в ближайшие 2 недели дешевле 28,0 не будет
откупаться можно и сейчас
Одесса 28.07/12
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:01
Доходи державного бюджету у 2020 році на 9 млрд грн перевищили план та становили 1,076 трлн грн, дефіцит держбюджету - 217,1 млрд грн.
Про це йдеться у даних Держказначейства.
Так, плановий дефіцит передбачався на рівні 300,5 млрд грн, та за підсумками року становить 217,1 млрд грн. За загальним фондом дефіцит становить 216,5 млрд грн.
Доходи держбюджету становили 1,076 трлн грн, що на майже 9 млрд грн більше за планові 1,066 трлн грн. З них за загальним фондом доходи становлять 877,6 млрд.
Видатки держбюджету становили 1,29 трлн грн, що на 67 млрд грн менше за план. З них за загальним фондом видатків було на 1,1 трлн грн.
Кредитування становило 5,096 млрд грн за планових 12,3 млрд грн.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:13
Я за. Но хотелось бы слить пару тысяч $ хотя бы по 28.5
В принципе мне валюта не нужна, ни квартиры, ни авто покупать не собираюсь (равно как и путешествовать - наездился в свое время по самые).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю дефолтников: Zebra Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:29
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