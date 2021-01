Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:38

prodigy написав: несколько удачных политических решений и деньги хлынут в страну несколько удачных политических решений и деньги хлынут в страну Був фахівець з таких рішень ... Був фахівець з таких рішень ...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell