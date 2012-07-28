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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7220722172227223>
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:Знову на ті самі граблі (красти/дерибаніті бюджетні кошти), населення задавити тарифами

Бідний, бідний пересічний лохторат:

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:41

  сірий написав:Да уж ,лажанулись, 29+ не видать))
Плавно идём на летние минимумы. :D


трудно сказать на какие минимумы, с 4-5 января плавно и неизменно вниз...
как долго будет укрепляться гривна и насколько, трудно прогнозировать...
в ближайшие 2 недели дешевле 28,0 не будет

откупаться можно и сейчас

Одесса 28.07/12
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:01

Доходи державного бюджету у 2020 році на 9 млрд грн перевищили план та становили 1,076 трлн грн, дефіцит держбюджету - 217,1 млрд грн.

Про це йдеться у даних Держказначейства.

Так, плановий дефіцит передбачався на рівні 300,5 млрд грн, та за підсумками року становить 217,1 млрд грн. За загальним фондом дефіцит становить 216,5 млрд грн.

Доходи держбюджету становили 1,076 трлн грн, що на майже 9 млрд грн більше за планові 1,066 трлн грн. З них за загальним фондом доходи становлять 877,6 млрд.

Видатки держбюджету становили 1,29 трлн грн, що на 67 млрд грн менше за план. З них за загальним фондом видатків було на 1,1 трлн грн.

Кредитування становило 5,096 млрд грн за планових 12,3 млрд грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:13

  Игорь написав:
  Realist написав:Пропоную підтримати.
Пропозиція виноситься у сесійну залу. На порядку денному - прикупити гривні. Шановні колеги прошу голосувати. :)

Я за. Но хотелось бы слить пару тысяч $ хотя бы по 28.5 :wink:
В принципе мне валюта не нужна, ни квартиры, ни авто покупать не собираюсь (равно как и путешествовать - наездился в свое время по самые).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:29

  Starikan написав:Я за. Но хотелось бы слить пару тысяч $ хотя бы по 28.5 :wink:


Тогда прийдется подождать. В феврале может и до 28 просесть.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:49

  Амвросий написав:
  prodigy написав:несколько удачных политических решений и деньги хлынут в страну


Например?

Например подружиться с Байденом.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:56

  vitaliian написав:
  Амвросий написав:
  prodigy написав:несколько удачных политических решений и деньги хлынут в страну

Например?

Например подружиться с Байденом.

Что нужно сделать, чтобы подружиться с Байденом?
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:38

  prodigy написав:несколько удачных политических решений и деньги хлынут в страну
Був фахівець з таких рішень ...Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:58

  artlife написав:Что нужно сделать, чтобы подружиться с Байденом?

Наверн во всех сми писать какой он герой. Деньги и власть у него и так есть, осталось предложить медные трубы

https://www.lemonde.fr/international/ar ... _3210.html
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть очень простой выход .
Разогнать всю налоговую .
Сказать бизнесу , я не спрашиваю откуда деньги , тем ,кто завозит технологии и производство .
Мы вам помогаем до получения постоянной прибыли и одновременно следим в лице государственного поверенного за каждым движением .
Среднему бизнесу , фиксированную ставку налога -ВСЕМ , без исключения .
Фопам до 3 млн ,без кассового аппарата , но с полным ведением бухгалтерии (приход-расход ).
холява
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