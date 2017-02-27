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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7221722272237224>
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Фопам до 3 млн ,без кассового аппарата , но с полным ведением бухгалтерии (приход-расход ).

Герасим! За что?! (с) Муму
Убить упрощенку, конечно, можно, но кому от этого будет лучше?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:в ближайшие 2 недели дешевле 28,0 не будет
Осталось совсем немного, как раз в в ближайшие 2 недели есть вероятность зайти ниже.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:27

  prodigy написав:
  lapay написав:
  prodigy написав:«Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. З точки зору Мінфіну ми не бачимо критичних застережень, які нам не дозволять продовжити програму співпраці. Поки що інших зобов`язань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які з`явилися минулого року, я маю на увазі і рішення Конституційного Суду, і рішення щодо тарифів на газ», - заявив Марченко.

Порушили весь ринок комунальних енергоносіїв, на якому спалили рейтинги Яценюк і Порошенко, і ще якийсь кредит хочуть.
Нехай ширше рот відкривають. :)


и я опять по шпалам, опять по шпалам (Владимир Макаров)

Знову на ті самі граблі (красти/дерибаніті бюджетні кошти), населення задавити тарифами

яких реформ тобі б..я не вистачає (с)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:28

Сибарит
Вы , Сибарит , человек серьезный и знающий в банковском деле !
Я же знаю всю кухню от и до ....
А почему Вы не спросили , почему не задавать вопросов , завозящим технологии и производство , ведь там суммы ОГО ГО ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:31

  холява написав:Есть очень простой выход .
Разогнать всю налоговую .
Сказать бизнесу , я не спрашиваю откуда деньги , тем ,кто завозит технологии и производство .
Мы вам помогаем до получения постоянной прибыли и одновременно следим в лице государственного поверенного за каждым движением .
Среднему бизнесу , фиксированную ставку налога -ВСЕМ , без исключения .
Фопам до 3 млн ,без кассового аппарата , но с полным ведением бухгалтерии (приход-расход ).

ніт,
заморожуєм податковий кодекс, податки та збори як є на 5 років,
нічого не міняєм ніякі реквізити ніяких рахунків для сплати податків та зборів.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:40

flyman

Вы , не патриот ......
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:49

  холява написав:flyman

Вы , не патриот ......

Если патриотизм заключается в том, чтобы постоянно метаться, меняя правила игры, я тоже не патриот.
  холява написав:А почему Вы не спросили , почему не задавать вопросов , завозящим технологии и производство , ведь там суммы ОГО ГО ?

Потому что тот пункт, который я выделил, наиболее ярко демонстрирует стремление выплеснуть с водой ребенка.
Ну и потому, что не хочу увязнуть в споре о допустимых формах протекционизма.

Не надо "до основанья" :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:51

  Proofy написав:
  prodigy написав:в ближайшие 2 недели дешевле 28,0 не будет
Осталось совсем немного, как раз в в ближайшие 2 недели есть вероятность зайти ниже.

Будем брать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:55

Сибарит

Мне ничего не остается как согласится с Вами .

Все таки жду Вашего совета , как все привести в порядок .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Все таки жду Вашего совета , как все привести в порядок .

Надо перестать пытаться привести все в порядок, по крайней мере быстро.
Порядка не существует. Природе свойственна энтропия :)
Сибарит
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