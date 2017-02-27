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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7221722272237224
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Все таки жду Вашего совета , как все привести в порядок .

Перепрошую, що втрутився :oops: , але мені видається, шо відповідь про це не в двох словах, а грунтовна тягне на нобелівську премію, але знаю точно, що починати потрібно не з "мєлочі пузатой - ДС ", бо як не крути, а риба таки гниє з голови.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:14

  холява написав:Есть очень простой выход .
Разогнать всю налоговую .
Сказать бизнесу , я не спрашиваю откуда деньги , тем ,кто завозит технологии и производство .
Мы вам помогаем до получения постоянной прибыли и одновременно следим в лице государственного поверенного за каждым движением .
Среднему бизнесу , фиксированную ставку налога -ВСЕМ , без исключения .
Фопам до 3 млн ,без кассового аппарата , но с полным ведением бухгалтерии (приход-расход ).

Для этого нужно иметь как минимум порядок в судебно-правоохранительной системе, чтобы было кому защитить растущий бизнес.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А чего Вы стесняетесь сказать , что надо сначала дать заработать всем до отвала ,а потом спрашивать .
Помните Карла Густава Маннергейма ????
"Прежде чем тратить огромные деньги на оборону,нужно создать для людей тот уровень жизни ,который они ЗАХОТЯТ защищать "
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:27

  Сибарит написав:
  холява написав:Все таки жду Вашего совета , как все привести в порядок .

Надо перестать пытаться привести все в порядок, по крайней мере быстро.
Порядка не существует. Природе свойственна энтропия :)

Дал Бог дофамин, даст и норадреналин.Дал Бог серотонин, даст и селективные ингибиторы его обратного захвата
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:33

Тем временем: а знаете ли вы, что ...

За период с 31-12-2020 по 29-01-2021

  • объем гривневых ОВГЗ у нерезидентов вырос на 10.10 млрд, что составляет 55% их общего роста на 18.49 млрд.

  • объем всех ОВГЗ у нерезидентов вырос на 10.08 млрд в гривневом эквиваленте на соответствующие даты, что составляет 72% их общего роста на 14.00 млрд.

  • при почти полном отсутствии интервенций НБУ гривна укрепилась на 1%
Нерезиденты - наше все! :D

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
Данные по курсу: https://finance.ua/currency
headshaker
 
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