Перепрошую, що втрутився , але мені видається, шо відповідь про це не в двох словах, а грунтовна тягне на нобелівську премію, але знаю точно, що починати потрібно не з "мєлочі пузатой - ДС ", бо як не крути, а риба таки гниє з голови.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Перепрошую, що втрутився , але мені видається, шо відповідь про це не в двох словах, а грунтовна тягне на нобелівську премію, але знаю точно, що починати потрібно не з "мєлочі пузатой - ДС ", бо як не крути, а риба таки гниє з голови.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:14
Для этого нужно иметь как минимум порядок в судебно-правоохранительной системе, чтобы было кому защитить растущий бизнес.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А чего Вы стесняетесь сказать , что надо сначала дать заработать всем до отвала ,а потом спрашивать .
Помните Карла Густава Маннергейма ????
"Прежде чем тратить огромные деньги на оборону,нужно создать для людей тот уровень жизни ,который они ЗАХОТЯТ защищать "
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:27
Дал Бог дофамин, даст и норадреналин.Дал Бог серотонин, даст и селективные ингибиторы его обратного захвата
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:33
Тем временем: а знаете ли вы, что ...
За период с 31-12-2020 по 29-01-2021
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Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь:
Данные по курсу: https://finance.ua/currency
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