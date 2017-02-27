Перепрошую, що втрутився , але мені видається, шо відповідь про це не в двох словах, а грунтовна тягне на нобелівську премію, але знаю точно, що починати потрібно не з "мєлочі пузатой - ДС ", бо як не крути, а риба таки гниє з голови.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Перепрошую, що втрутився , але мені видається, шо відповідь про це не в двох словах, а грунтовна тягне на нобелівську премію, але знаю точно, що починати потрібно не з "мєлочі пузатой - ДС ", бо як не крути, а риба таки гниє з голови.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:14
Для этого нужно иметь как минимум порядок в судебно-правоохранительной системе, чтобы было кому защитить растущий бизнес.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А чего Вы стесняетесь сказать , что надо сначала дать заработать всем до отвала ,а потом спрашивать .
Помните Карла Густава Маннергейма ????
"Прежде чем тратить огромные деньги на оборону,нужно создать для людей тот уровень жизни ,который они ЗАХОТЯТ защищать "
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:27
Дал Бог дофамин, даст и норадреналин.Дал Бог серотонин, даст и селективные ингибиторы его обратного захвата
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:33
Тем временем: а знаете ли вы, что ...
За период с 31-12-2020 по 29-01-2021
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Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь:
Данные по курсу: https://finance.ua/currency
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:07
Задолженность украинцев за коммунальные услуги в декабре возросла на 11,6%, – Госстат
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2020 года увеличилась на 11,6% к ноябрю 2020 года и составила 67,5 млрд грн (без учета электроэнергии).
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В целом в декабре 2020 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 20,3 млрд грн, что составило 72,6% начисленной за этот месяц суммы, передает Интерфакс-Украина.
Задолженность за поставленную электроэнергии в декабре составила 6,1 млрд грн.
Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Черновицкой (86,5% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Волынской (83,7%) и Закарпатской (81,5%) областях.
Наиболее низкий уровень оплаты - в Луганской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (63-70% суммы начислений). В Киеве показатель составил 73,2%.
По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 48,7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 508,5 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 299,7 млн грн.
Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:10
Так это их министр заявлял. Но в общем то правильно...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Косвенно, в БС фронт офис получил кпи по привлечению физиков в ОВГЗ. И как видно по цифрам весьма значительная планка)))
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:19
Ув.Холява!
Некоторые уже заработали до отвала, но все никак не нажрутся
Надо вытащить теневые млрды и направить их туда, куда они должны идти - в науку, образование, медицину, в развитие отраслей промышленности. Тогда и технологии будут активнее разрабатываться, и производства запускаться, и народ не будет искать счастья за границей.
Но это реально, когда чиновники соответствуют должности по уму, а не занимают ее по кумовству.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:58
ещё интересная цифра, в декабре бюджет освоил 300 ярдов гривень, без последствий для гривны, это как?
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