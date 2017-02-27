Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:07

Задолженность украинцев за коммунальные услуги в декабре возросла на 11,6%, – Госстат



Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2020 года увеличилась на 11,6% к ноябрю 2020 года и составила 67,5 млрд грн (без учета электроэнергии).



Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.



В целом в декабре 2020 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 20,3 млрд грн, что составило 72,6% начисленной за этот месяц суммы, передает Интерфакс-Украина.



Задолженность за поставленную электроэнергии в декабре составила 6,1 млрд грн.



Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Черновицкой (86,5% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Волынской (83,7%) и Закарпатской (81,5%) областях.



Наиболее низкий уровень оплаты - в Луганской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (63-70% суммы начислений). В Киеве показатель составил 73,2%.



По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 48,7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 508,5 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 299,7 млн грн.



Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.