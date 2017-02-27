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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7222722372247225
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:59

  холява написав:Среднему бизнесу , фиксированную ставку налога -ВСЕМ , без исключения .
Фопам до 3 млн ,без кассового аппарата , но с полным ведением бухгалтерии (приход-расход ).


Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:33

  fler написав:
  холява написав:А чего Вы стесняетесь сказать , что надо сначала дать заработать всем до отвала ,а потом спрашивать .


Ув.Холява!
Некоторые уже заработали до отвала, но все никак не нажрутся :evil:
Надо вытащить теневые млрды и направить их туда, куда они должны идти - в науку, образование, медицину, в развитие отраслей промышленности. Тогда и технологии будут активнее разрабатываться, и производства запускаться, и народ не будет искать счастья за границей.
Но это реально, когда чиновники соответствуют должности по уму, а не занимают ее по кумовству.

Большинство советов сквозит тем, что менталитет не победим и в следующие 30.
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