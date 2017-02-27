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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:59
холява написав:
Среднему бизнесу , фиксированную ставку налога -ВСЕМ , без исключения .
Фопам до 3 млн ,без кассового аппарата , но с полным ведением бухгалтерии (приход-расход ).
Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:33
fler написав: холява написав:
А чего Вы стесняетесь сказать , что надо сначала дать заработать всем до отвала ,а потом спрашивать .
Ув.Холява!
Некоторые уже заработали до отвала, но все никак не нажрутся
Надо вытащить теневые млрды и направить их туда, куда они должны идти - в науку, образование, медицину, в развитие отраслей промышленности. Тогда и технологии будут активнее разрабатываться, и производства запускаться, и народ не будет искать счастья за границей.
Но это реально, когда чиновники соответствуют должности по уму, а не занимают ее по кумовству.
Большинство советов сквозит тем, что менталитет не победим и в следующие 30.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 01:49
Долги за ЖКХ - 72 млрд по свежей статистике. Вроде рекорд.
И это еще отопительный сезон в самом разгаре, и коммуналка с 1 января +30% в среднем по стране, не считая газа.
Кстати, регулярный рост задолженности за коммуналку ничего хорошего рынку недвижимости не сулит, это навес со знаком минус на среднюю цену квадратного метра.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 03:08
Zebra написав:
Долги за ЖКХ - 72 млрд по свежей статистике. Вроде рекорд.
И это еще отопительный сезон в самом разгаре, и коммуналка с 1 января +30% в среднем по стране, не считая газа.
Кстати, регулярный рост задолженности за коммуналку ничего хорошего рынку недвижимости не сулит, это навес со знаком минус на среднюю цену квадратного метра.
Это просто отлично. Может до тугодумов сверху потихоньку начнёт доходить, что с повышением тарифов они ничего не получат, а только усугубят и без того плачевное состояние людей и экономики в целом.
А если начнут прессовать вильнолюд за неуплаты, то получат бунты в ответ и нулевые рейтинги на выборах.
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