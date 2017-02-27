Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:59
Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:33
Большинство советов сквозит тем, что менталитет не победим и в следующие 30.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 01:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Долги за ЖКХ - 72 млрд по свежей статистике. Вроде рекорд.
И это еще отопительный сезон в самом разгаре, и коммуналка с 1 января +30% в среднем по стране, не считая газа.
Кстати, регулярный рост задолженности за коммуналку ничего хорошего рынку недвижимости не сулит, это навес со знаком минус на среднюю цену квадратного метра.
Додано: Суб 30 січ, 2021 03:08
Это просто отлично. Может до тугодумов сверху потихоньку начнёт доходить, что с повышением тарифов они ничего не получат, а только усугубят и без того плачевное состояние людей и экономики в целом.
А если начнут прессовать вильнолюд за неуплаты, то получат бунты в ответ и нулевые рейтинги на выборах.
Додано: Суб 30 січ, 2021 05:46
так классическая вилка намечается: либо кризис не платежей и падения рейтинга власти, либо печатный станок с "повышением соц выплат"
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 30 січ, 2021 08:28
на 40-50-60 ярдах не дошло а на 72 начнёт доходить?
Я вам по секрету скажу зачем это происходит, чтобы следующим президентом выбрали того кто пообещает в 2-3 раза снизить тарифы. Олигархам очень нужно дать этой политсиле кресло президента и большинство в парламенте. А реформы и борьба с коррупцией наоборот им не нужны, как и евроинтеграция.
При высокой коммуналке арендаторам как раз появляется огромный смысл обзавестись своим жильём, особенно когда коммунальные доходят до 50% арендной платы (это в мелких городах типа Кропивницкого). На месте долярчика я бы 5 раз подумал будут ли у него через 5 лет арендаторы.
Во вторых свою квартиру можно утеплить, в идеале поставить автономку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 січ, 2021 08:53, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Суб 30 січ, 2021 08:53
Чому Китай буде (і вже майже є) економіка №1 світу
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В Китае пришли как-то к выводу, что надо разбудить у народа фантазию и творчество. Они сделали два шага, которые позволили в этом плане за короткий срок продвинуться очень сильно.
Первый – они ввели в школьную программу по литературе изучение научно-фантастической литературы. Не фэнтези со всякой нечистью и великими посвящёнными, а именно научную фантастику.
Второй – широкое изучения в системе образования методов стимуляции творческих возможностей.
+50грн !
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:44
Это, конечно, фактор, но опасайтесь больших цифр - они имеют свойство зачаровывать. Гривна нужна не только для того, чтобы выливаться на межбанк. По слухам, есть и другие статьи расходов. Если бы все эти 300 млрд действительно выкатились на МБ, курс был бы даже не 29, а 92. Но ничего подобного мы не наблюдаем, на МБ почти кладбищенская стабильность с колебаниями в пределах +/-0.5% при почти полном отсутствии интервенций. Пока что, оставаясь в рамках наблюдаемых фактов, можно говорить о равновесии. Среди факторов такого (динамического!) равновесия одни, как, например, активность нерезидентов, хорошо наблюдаемы и выражаемы в конкретных цифрах, другие, как Вы сами заметили, не столь очевидны.
Будем пытаться наблюдать наблюдаемое.
Додано: Суб 30 січ, 2021 09:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наблюдать этотхорошо. А гривну с евро куда пристраивать на время набдений?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 30 січ, 2021 09:54
А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©
Так для "думання" я і створив цю гілку
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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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