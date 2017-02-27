Додано: Суб 30 січ, 2021 09:44

edvardd написав: headshaker написав: Тем временем: а знаете ли вы, что ...



За период с 31-12-2020 по 29-01-2021



объем гривневых ОВГЗ у нерезидентов вырос на 10.10 млрд, что составляет 55% их общего роста на 18.49 млрд.





их общего роста на 18.49 млрд. объем всех ОВГЗ у нерезидентов вырос на 10.08 млрд в гривневом эквиваленте на соответствующие даты, что составляет 72% их общего роста на 14.00 млрд.





их общего роста на 14.00 млрд. при почти полном отсутствии интервенций НБУ гривна укрепилась на 1% Нерезиденты - наше все!



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Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills

Данные по курсу: Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь:Данные по курсу: https://finance.ua/currency За период с 31-12-2020 по 29-01-2021Нерезиденты - наше все!----------------------------------------

ещё интересная цифра, в декабре бюджет освоил 300 ярдов гривень, без последствий для гривны, это как? ещё интересная цифра, в декабре бюджет освоил 300 ярдов гривень, без последствий для гривны, это как?

Это, конечно, фактор, но опасайтесь больших цифр - они имеют свойство зачаровывать. Гривна нужна не только для того, чтобы выливаться на межбанк. По слухам, есть и другие статьи расходов. Если бы все эти 300 млрд действительно выкатились на МБ, курс был бы даже не 29, а 92. Но ничего подобного мы не наблюдаем, на МБ почти кладбищенская стабильность с колебаниями в пределах +/-0.5% при почти полном отсутствии интервенций. Пока что, оставаясь в рамках наблюдаемых фактов, можно говорить о равновесии. Среди факторов такого (динамического!) равновесия одни, как, например, активность нерезидентов, хорошо наблюдаемы и выражаемы в конкретных цифрах, другие, как Вы сами заметили, не столь очевидны.Будем пытаться наблюдать наблюдаемое.