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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7222722372247225
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:59

  холява написав:Среднему бизнесу , фиксированную ставку налога -ВСЕМ , без исключения .
Фопам до 3 млн ,без кассового аппарата , но с полным ведением бухгалтерии (приход-расход ).


Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:33

  fler написав:
  холява написав:А чего Вы стесняетесь сказать , что надо сначала дать заработать всем до отвала ,а потом спрашивать .


Ув.Холява!
Некоторые уже заработали до отвала, но все никак не нажрутся :evil:
Надо вытащить теневые млрды и направить их туда, куда они должны идти - в науку, образование, медицину, в развитие отраслей промышленности. Тогда и технологии будут активнее разрабатываться, и производства запускаться, и народ не будет искать счастья за границей.
Но это реально, когда чиновники соответствуют должности по уму, а не занимают ее по кумовству.

Большинство советов сквозит тем, что менталитет не победим и в следующие 30.
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 01:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долги за ЖКХ - 72 млрд по свежей статистике. Вроде рекорд.

И это еще отопительный сезон в самом разгаре, и коммуналка с 1 января +30% в среднем по стране, не считая газа.

Кстати, регулярный рост задолженности за коммуналку ничего хорошего рынку недвижимости не сулит, это навес со знаком минус на среднюю цену квадратного метра.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 03:08

  Zebra написав:Долги за ЖКХ - 72 млрд по свежей статистике. Вроде рекорд.

И это еще отопительный сезон в самом разгаре, и коммуналка с 1 января +30% в среднем по стране, не считая газа.

Кстати, регулярный рост задолженности за коммуналку ничего хорошего рынку недвижимости не сулит, это навес со знаком минус на среднюю цену квадратного метра.

Это просто отлично. Может до тугодумов сверху потихоньку начнёт доходить, что с повышением тарифов они ничего не получат, а только усугубят и без того плачевное состояние людей и экономики в целом.
А если начнут прессовать вильнолюд за неуплаты, то получат бунты в ответ и нулевые рейтинги на выборах.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 05:46

  Zebra написав:Долги за ЖКХ - 72 млрд по свежей статистике. Вроде рекорд.

И это еще отопительный сезон в самом разгаре, и коммуналка с 1 января +30% в среднем по стране, не считая газа.


так классическая вилка намечается: либо кризис не платежей и падения рейтинга власти, либо печатный станок с "повышением соц выплат"
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 08:28

  Striker написав:
  Zebra написав:Долги за ЖКХ - 72 млрд по свежей статистике. Вроде рекорд.

И это еще отопительный сезон в самом разгаре, и коммуналка с 1 января +30% в среднем по стране, не считая газа.

Кстати, регулярный рост задолженности за коммуналку ничего хорошего рынку недвижимости не сулит, это навес со знаком минус на среднюю цену квадратного метра.

Это просто отлично. Может до тугодумов сверху потихоньку начнёт доходить, что с повышением тарифов они ничего не получат, а только усугубят и без того плачевное состояние людей и экономики в целом.
А если начнут прессовать вильнолюд за неуплаты, то получат бунты в ответ и нулевые рейтинги на выборах.

на 40-50-60 ярдах не дошло а на 72 начнёт доходить?
Я вам по секрету скажу зачем это происходит, чтобы следующим президентом выбрали того кто пообещает в 2-3 раза снизить тарифы. Олигархам очень нужно дать этой политсиле кресло президента и большинство в парламенте. А реформы и борьба с коррупцией наоборот им не нужны, как и евроинтеграция.
Кстати, регулярный рост задолженности за коммуналку ничего хорошего рынку недвижимости не сулит, это навес со знаком минус на среднюю цену квадратного метра.

При высокой коммуналке арендаторам как раз появляется огромный смысл обзавестись своим жильём, особенно когда коммунальные доходят до 50% арендной платы (это в мелких городах типа Кропивницкого). На месте долярчика я бы 5 раз подумал будут ли у него через 5 лет арендаторы.
Во вторых свою квартиру можно утеплить, в идеале поставить автономку.
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 січ, 2021 08:53, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 08:53

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В Китае пришли как-то к выводу, что надо разбудить у народа фантазию и творчество. Они сделали два шага, которые позволили в этом плане за короткий срок продвинуться очень сильно.
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:44

  edvardd написав:
  headshaker написав:Тем временем: а знаете ли вы, что ...

За период с 31-12-2020 по 29-01-2021

  • объем гривневых ОВГЗ у нерезидентов вырос на 10.10 млрд, что составляет 55% их общего роста на 18.49 млрд.

  • объем всех ОВГЗ у нерезидентов вырос на 10.08 млрд в гривневом эквиваленте на соответствующие даты, что составляет 72% их общего роста на 14.00 млрд.

  • при почти полном отсутствии интервенций НБУ гривна укрепилась на 1%
Нерезиденты - наше все! :D

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
Данные по курсу: https://finance.ua/currency

ещё интересная цифра, в декабре бюджет освоил 300 ярдов гривень, без последствий для гривны, это как?


Это, конечно, фактор, но опасайтесь больших цифр - они имеют свойство зачаровывать. Гривна нужна не только для того, чтобы выливаться на межбанк. По слухам, есть и другие статьи расходов. Если бы все эти 300 млрд действительно выкатились на МБ, курс был бы даже не 29, а 92. Но ничего подобного мы не наблюдаем, на МБ почти кладбищенская стабильность с колебаниями в пределах +/-0.5% при почти полном отсутствии интервенций. Пока что, оставаясь в рамках наблюдаемых фактов, можно говорить о равновесии. Среди факторов такого (динамического!) равновесия одни, как, например, активность нерезидентов, хорошо наблюдаемы и выражаемы в конкретных цифрах, другие, как Вы сами заметили, не столь очевидны.

Будем пытаться наблюдать наблюдаемое.
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наблюдать этотхорошо. А гривну с евро куда пристраивать на время набдений?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:54

А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  vitaliian написав:При высокой коммуналке арендаторам как раз появляется огромный смысл обзавестись своим жильём, особенно когда коммунальные доходят до 50% арендной платы (это в мелких городах типа Кропивницкого). На месте долярчика я бы 5 раз подумал будут ли у него через 5 лет арендаторы.
Во вторых свою квартиру можно утеплить, в идеале поставить автономку.

Так для "думання" я і створив цю гілку :D
.

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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