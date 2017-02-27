somilitark написав:

Самый весомый аргумент это поддержка дяди Сэма, а голдманы уже заявили, что скорее всего до 2023-го года не видать денег от МВФ, а там уже на носу выборы.Т.е. МВФ никогда не даёт деньги примерно за полгода до выборов.Так что я не переобуваюсь, просто сейчас достаточно большой запас прочности, но если не будет зонтика от главной демократии в лице МВФ и адекватных процентов на мировом рынке капитала, плюс приток нерезов перейдёт в отток, то этот зонтик начнёт капитально течь уже в августе, когда аграрии подтянутся со своими гривневыми котлетками, НБУ станет только подтормаживать рост курса чисто символическими суммами, активно заливать нечем, а ведь за последние пару лет денежная масса выросла изрядно, а вот ВВП падает и я не понимаю откуда правительство вангует рост в 5%.Собираемость налогов отличная за эти 3 месяца, но это благодаря ценам на металл, руду и зерновые, инфляции которая прёт на всё. Пока денег у народа хватает, а вот что будет при этих нарастающих локальных карантинах с доходами, как народ поведёт себя, ведь на многие товары повседневного спроса цены с осени лета прошлого года удвоились, я не знаю. Думаю запас прочности может резко иссякнуть и ВВП начнёт валиться ещё больше при резком падении расходов домохозяйств.Пока всё гуд, но фундамент закладывается отвратительный со всех сторон, плюс политически Украина против всех и ни с кем.Сало ещё рано перепрятывать, но я уже понимаю, что сидеть в гривне дальше становится опасно, тем более, под такие ставки как сейчас, они явно не отражают рисков, которые стали систематически накапливаться.Ну, а почему спорю резко, вот такой у меня вспыльчивый характер, не могу ничего поделать, но я быстро отхожу))