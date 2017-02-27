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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7519752075217522>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.04.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 154
26.00-26.50
3%
5
26.50-27.00
3%
5
27.00-27.50
14%
21
27.50-28.00
49%
76
28.00-28.50
17%
26
28.50-29.00
5%
8
29.00-29.50
2%
3
29.50-30.00
1%
1
30.00-30.50
0
0
30.50-31.00
1%
1
Більше 31
5%
8
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 23:30

  somilitark написав:Самый весомый аргумент это поддержка дяди Сэма, а голдманы уже заявили, что скорее всего до 2023-го года не видать денег от МВФ, а там уже на носу выборы.
Т.е. МВФ никогда не даёт деньги примерно за полгода до выборов.
Так что я не переобуваюсь, просто сейчас достаточно большой запас прочности, но если не будет зонтика от главной демократии в лице МВФ и адекватных процентов на мировом рынке капитала, плюс приток нерезов перейдёт в отток, то этот зонтик начнёт капитально течь уже в августе, когда аграрии подтянутся со своими гривневыми котлетками, НБУ станет только подтормаживать рост курса чисто символическими суммами, активно заливать нечем, а ведь за последние пару лет денежная масса выросла изрядно, а вот ВВП падает и я не понимаю откуда правительство вангует рост в 5%.
Собираемость налогов отличная за эти 3 месяца, но это благодаря ценам на металл, руду и зерновые, инфляции которая прёт на всё. Пока денег у народа хватает, а вот что будет при этих нарастающих локальных карантинах с доходами, как народ поведёт себя, ведь на многие товары повседневного спроса цены с осени лета прошлого года удвоились, я не знаю. Думаю запас прочности может резко иссякнуть и ВВП начнёт валиться ещё больше при резком падении расходов домохозяйств.
Пока всё гуд, но фундамент закладывается отвратительный со всех сторон, плюс политически Украина против всех и ни с кем.
Сало ещё рано перепрятывать, но я уже понимаю, что сидеть в гривне дальше становится опасно, тем более, под такие ставки как сейчас, они явно не отражают рисков, которые стали систематически накапливаться.
Ну, а почему спорю резко, вот такой у меня вспыльчивый характер, не могу ничего поделать, но я быстро отхожу))


Спасибо за качественный развернутый ответ!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 06:16

  zРадио написав:
  somilitark написав:Самый весомый аргумент это поддержка дяди Сэма, а голдманы уже заявили, что скорее всего до 2023-го года не видать денег от МВФ, а там уже на носу выборы.
Т.е. МВФ никогда не даёт деньги примерно за полгода до выборов.
Так что я не переобуваюсь, просто сейчас достаточно большой запас прочности, но если не будет зонтика от главной демократии в лице МВФ и адекватных процентов на мировом рынке капитала, плюс приток нерезов перейдёт в отток, то этот зонтик начнёт капитально течь уже в августе, когда аграрии подтянутся со своими гривневыми котлетками, НБУ станет только подтормаживать рост курса чисто символическими суммами, активно заливать нечем, а ведь за последние пару лет денежная масса выросла изрядно, а вот ВВП падает и я не понимаю откуда правительство вангует рост в 5%.
Собираемость налогов отличная за эти 3 месяца, но это благодаря ценам на металл, руду и зерновые, инфляции которая прёт на всё. Пока денег у народа хватает, а вот что будет при этих нарастающих локальных карантинах с доходами, как народ поведёт себя, ведь на многие товары повседневного спроса цены с осени лета прошлого года удвоились, я не знаю. Думаю запас прочности может резко иссякнуть и ВВП начнёт валиться ещё больше при резком падении расходов домохозяйств.
Пока всё гуд, но фундамент закладывается отвратительный со всех сторон, плюс политически Украина против всех и ни с кем.
Сало ещё рано перепрятывать, но я уже понимаю, что сидеть в гривне дальше становится опасно, тем более, под такие ставки как сейчас, они явно не отражают рисков, которые стали систематически накапливаться.
Ну, а почему спорю резко, вот такой у меня вспыльчивый характер, не могу ничего поделать, но я быстро отхожу))


Спасибо за качественный развернутый ответ!

А меня ответ не удовлетворил отсутствием информации - когда обещанные па24 100% :)
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 07:03

Доллар вырос до 4-месячного максимума и близок к лучшему мес

Укрепление доллара вслед за ростом доходности отражает веру в сильное экономическое восстановление в США. Также доллар ощущает спрос в статусе валюты тихой гавани, поскольку инвесторы все еще опасаются последствий краха инвестиционного фонда Archegos Capital.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:51

  twin написав:
  kluychkooleg написав:
  dir написав:change_pm Всё по согласию:
"Особи, які мають право відповідно до цього підрозділу скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування та не скористалися таким правом, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності станом на дату завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичної особи, одержаних (набутих) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходів"


Мне вот интересно, а как они будут считать, сколько у тебя должно быть честных денег?
К примеру, человек всю жизнь работал на хорошей работе, получал белую зарплату в 1000 баксов, платил налоги, не шиковал, крутил деньги на депозитах, покупал для сохранения сбережений валюту. И сейчас у него ну пусть 100 тысяч долларов налом.
Как они посчитают, честные деньги или нет?
Или скажут - нет, ты должен был все прожрать, пропить, и денег у тебя быть не должно?
Идиотизм чистой воды.

Ви мені скажіть, який вар'ят піде декларувати 100к бакса)))

Як це який?
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/31/no ... -hotivkoyu
dir
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01

и еще один:

Mitsubishi UFJ Securities залетел на $2.7 млрд на маржинколе Archegos Capital Management

Mitsubishi UFJ Securities Holdings Says Loss Related To US Client Estimated About $2.7 Bln

Mitsubishi UFJ S: Closed Positions Related To US Client

https://t.me/markettwits/130517

В продолжение темы, (https://t.me/markettwits/130236) что "QE развращает (https://t.me/MarketDumki/2457), а абсолютное QE как сейчас развращает абсолютно". Вчера даже пришлось проводить совещание основных американских банков с регулирующим органом (SEC) из-за маржинкола у фонда Archegos Capital Management, который привел к массированным продажам акций на десятки миллиардов долларов.

Коллеги очень хорошо написали по этому поводу 👉 https://t.me/markettwits/130236).


https://t.me/MarketDumki/2459

Акции швейцарского банка Credit Suisse падают сегодня на 16% после залета с маржин колом по хедж-фонду Archegos Capital Management. Наверно, уже все слышали про гигантские распродажи акций из-за этого в пятницу (https://t.me/markettwits/130115).

Наблюдая за этой историей, невольно удивляешься, так как всё это происходит в условиях неограниченной ликвидности, которую предоставляют ФРС, ЕЦБ и другие центробанки. И тем не менее, ребята получают маржин кол, а банки огромные убытки (https://t.me/markettwits/130051), что их акции падают на 16% за день. Видимо, совсем забыли о рисках. Понятно дело, ведь есть же QE. Почему-то на ум мне пришла известная фраза - "власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно", только вот слово "власть", хочется заменить на "QE".
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:09

Я так розум1ю , бакс раньше Липня не брать?
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:12

dir
В цього вибору нема) я про звичайного пересічного.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:17

  twin написав:dir
В цього вибору нема) я про звичайного пересічного.
І в пересічного нема. Можна сміливо ігнорувати.
dir
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:10

  dir написав:
  twin написав:dir
В цього вибору нема) я про звичайного пересічного.
І в пересічного нема. Можна сміливо ігнорувати.

Декларувати пересічному є сенс тоді, якщо плануєш у майбутньому придбати одноразово щось суттєве за ціною більше 400 тис грн. з розрахунком через банки і з реєстрацією у якихось реєстрах.. Наприклад, нерухомість за 50-100 тис доллярів. Тоді є великий шанс «засвітитися», і у податкової може з'явитися запитання, чи сплачені податки з суми, що перевищує 400 тис грн. і які є докази цього?

Якщо нічого «глобального» одноразового купувати не плануєш, а збираєшся свої 100 тис або навіть 1 млн. долярів готівкою витрачати, наприклад, на всілякі закордонні мандрівки, дорогий одяг, ресторани, казино, жінок, лікування тощо, або на додаткову пенсію собі у старості (щоб у старості проїдати щомісячно додатково 100, 200, 300 ... долярів) – то тоді декларувати свою готівку немає сенсу, бо малоймовірно, що податкова про такі витрати дізнається (звичайно, якщо про це їй не розповість якій-небудь «доброзичливець»)
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:16

Victor37
А хіба можливо купити нерухомість, чи навіть авто і не засвітитися в реєстрах)
twin
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