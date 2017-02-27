somilitark написав:Самый весомый аргумент это поддержка дяди Сэма, а голдманы уже заявили, что скорее всего до 2023-го года не видать денег от МВФ, а там уже на носу выборы. Т.е. МВФ никогда не даёт деньги примерно за полгода до выборов. Так что я не переобуваюсь, просто сейчас достаточно большой запас прочности, но если не будет зонтика от главной демократии в лице МВФ и адекватных процентов на мировом рынке капитала, плюс приток нерезов перейдёт в отток, то этот зонтик начнёт капитально течь уже в августе, когда аграрии подтянутся со своими гривневыми котлетками, НБУ станет только подтормаживать рост курса чисто символическими суммами, активно заливать нечем, а ведь за последние пару лет денежная масса выросла изрядно, а вот ВВП падает и я не понимаю откуда правительство вангует рост в 5%. Собираемость налогов отличная за эти 3 месяца, но это благодаря ценам на металл, руду и зерновые, инфляции которая прёт на всё. Пока денег у народа хватает, а вот что будет при этих нарастающих локальных карантинах с доходами, как народ поведёт себя, ведь на многие товары повседневного спроса цены с осени лета прошлого года удвоились, я не знаю. Думаю запас прочности может резко иссякнуть и ВВП начнёт валиться ещё больше при резком падении расходов домохозяйств. Пока всё гуд, но фундамент закладывается отвратительный со всех сторон, плюс политически Украина против всех и ни с кем. Сало ещё рано перепрятывать, но я уже понимаю, что сидеть в гривне дальше становится опасно, тем более, под такие ставки как сейчас, они явно не отражают рисков, которые стали систематически накапливаться. Ну, а почему спорю резко, вот такой у меня вспыльчивый характер, не могу ничего поделать, но я быстро отхожу))
somilitark написав:Самый весомый аргумент это поддержка дяди Сэма, а голдманы уже заявили, что скорее всего до 2023-го года не видать денег от МВФ, а там уже на носу выборы. Т.е. МВФ никогда не даёт деньги примерно за полгода до выборов. Так что я не переобуваюсь, просто сейчас достаточно большой запас прочности, но если не будет зонтика от главной демократии в лице МВФ и адекватных процентов на мировом рынке капитала, плюс приток нерезов перейдёт в отток, то этот зонтик начнёт капитально течь уже в августе, когда аграрии подтянутся со своими гривневыми котлетками, НБУ станет только подтормаживать рост курса чисто символическими суммами, активно заливать нечем, а ведь за последние пару лет денежная масса выросла изрядно, а вот ВВП падает и я не понимаю откуда правительство вангует рост в 5%. Собираемость налогов отличная за эти 3 месяца, но это благодаря ценам на металл, руду и зерновые, инфляции которая прёт на всё. Пока денег у народа хватает, а вот что будет при этих нарастающих локальных карантинах с доходами, как народ поведёт себя, ведь на многие товары повседневного спроса цены с осени лета прошлого года удвоились, я не знаю. Думаю запас прочности может резко иссякнуть и ВВП начнёт валиться ещё больше при резком падении расходов домохозяйств. Пока всё гуд, но фундамент закладывается отвратительный со всех сторон, плюс политически Украина против всех и ни с кем. Сало ещё рано перепрятывать, но я уже понимаю, что сидеть в гривне дальше становится опасно, тем более, под такие ставки как сейчас, они явно не отражают рисков, которые стали систематически накапливаться. Ну, а почему спорю резко, вот такой у меня вспыльчивый характер, не могу ничего поделать, но я быстро отхожу))
Спасибо за качественный развернутый ответ!
А меня ответ не удовлетворил отсутствием информации - когда обещанные па24 100%
Укрепление доллара вслед за ростом доходности отражает веру в сильное экономическое восстановление в США. Также доллар ощущает спрос в статусе валюты тихой гавани, поскольку инвесторы все еще опасаются последствий краха инвестиционного фонда Archegos Capital.
dir написав:change_pm Всё по согласию: "Особи, які мають право відповідно до цього підрозділу скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування та не скористалися таким правом, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності станом на дату завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичної особи, одержаних (набутих) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходів"
Мне вот интересно, а как они будут считать, сколько у тебя должно быть честных денег? К примеру, человек всю жизнь работал на хорошей работе, получал белую зарплату в 1000 баксов, платил налоги, не шиковал, крутил деньги на депозитах, покупал для сохранения сбережений валюту. И сейчас у него ну пусть 100 тысяч долларов налом. Как они посчитают, честные деньги или нет? Или скажут - нет, ты должен был все прожрать, пропить, и денег у тебя быть не должно? Идиотизм чистой воды.
Ви мені скажіть, який вар'ят піде декларувати 100к бакса)))
В продолжение темы, (https://t.me/markettwits/130236) что "QE развращает (https://t.me/MarketDumki/2457), а абсолютное QE как сейчас развращает абсолютно". Вчера даже пришлось проводить совещание основных американских банков с регулирующим органом (SEC) из-за маржинкола у фонда Archegos Capital Management, который привел к массированным продажам акций на десятки миллиардов долларов.
Акции швейцарского банка Credit Suisse падают сегодня на 16% после залета с маржин колом по хедж-фонду Archegos Capital Management. Наверно, уже все слышали про гигантские распродажи акций из-за этого в пятницу (https://t.me/markettwits/130115).
Наблюдая за этой историей, невольно удивляешься, так как всё это происходит в условиях неограниченной ликвидности, которую предоставляют ФРС, ЕЦБ и другие центробанки. И тем не менее, ребята получают маржин кол, а банки огромные убытки (https://t.me/markettwits/130051), что их акции падают на 16% за день. Видимо, совсем забыли о рисках. Понятно дело, ведь есть же QE. Почему-то на ум мне пришла известная фраза - "власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно", только вот слово "власть", хочется заменить на "QE".
twin написав:dir В цього вибору нема) я про звичайного пересічного.
І в пересічного нема. Можна сміливо ігнорувати.
Декларувати пересічному є сенс тоді, якщо плануєш у майбутньому придбати одноразово щось суттєве за ціною більше 400 тис грн. з розрахунком через банки і з реєстрацією у якихось реєстрах.. Наприклад, нерухомість за 50-100 тис доллярів. Тоді є великий шанс «засвітитися», і у податкової може з'явитися запитання, чи сплачені податки з суми, що перевищує 400 тис грн. і які є докази цього?
Якщо нічого «глобального» одноразового купувати не плануєш, а збираєшся свої 100 тис або навіть 1 млн. долярів готівкою витрачати, наприклад, на всілякі закордонні мандрівки, дорогий одяг, ресторани, казино, жінок, лікування тощо, або на додаткову пенсію собі у старості (щоб у старості проїдати щомісячно додатково 100, 200, 300 ... долярів) – то тоді декларувати свою готівку немає сенсу, бо малоймовірно, що податкова про такі витрати дізнається (звичайно, якщо про це їй не розповість якій-небудь «доброзичливець»)