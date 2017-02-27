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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7519752075217522

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.04.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 154
26.00-26.50
3%
5
26.50-27.00
3%
5
27.00-27.50
14%
21
27.50-28.00
49%
76
28.00-28.50
17%
26
28.50-29.00
5%
8
29.00-29.50
2%
3
29.50-30.00
1%
1
30.00-30.50
0
0
30.50-31.00
1%
1
Більше 31
5%
8
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
31.03.2021..................27,8075
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и за полчаса опустились на 3.5 копейки. Около 11 развернулись и выросли на 2 копейки. После небольшой паузы опустились на копейку и остановились. Наблюдаем затухающие колебания, это намекает на стремление к равновесию.
В мире доллар, побивший ночью новые рекорды, откатился и сейчас находится на вчерашних дополуденных уровнях.
Справочный курс встретили котировками 27.7950 - 27.8100, что на 2.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились за счет расходов казначейства. По мелочи казначейству помогли инкассация и сокращение объема суточных сертификатов.

В понедельник объем МБ вырос с 385.1 до 401.7 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также увеличились, предложение превысило спрос.

Не очень значимая, но непосредственно относящаяся к валютному рынку новость:
Національний банк уточнив переліки валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:21

27.68-27.71/27.75-27.78
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:36

  twin написав:Victor37
А хіба можливо купити нерухомість, чи навіть авто і не засвітитися в реєстрах)

Не можна. Ціну також сильно не можна занизити у договорі. Зниження оцінки об'єкту не безмежна. Та й покупцям ризиковано.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:36

twin
Звичайно не можливо. Тому якщо є плани купувати дорогі квартири, авто (більше 400 тис грн) і немає можливості довести, що з усього, що перевищує 400 тис, сплачені податки - варто декларувати.
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:38

  vladus17 написав:Я так розум1ю , бакс раньше Липня не брать?

Брати до вересня долярчики порціями :idea:
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  #<1 ... 7519752075217522
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