31.03.2021..................27,8075
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и за полчаса опустились на 3.5 копейки. Около 11 развернулись и выросли на 2 копейки. После небольшой паузы опустились на копейку и остановились. Наблюдаем затухающие колебания, это намекает на стремление к равновесию.
В мире доллар, побивший ночью новые рекорды, откатился и сейчас находится на вчерашних дополуденных уровнях.
Справочный курс встретили котировками 27.7950 - 27.8100, что на 2.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились за счет расходов казначейства. По мелочи казначейству помогли инкассация и сокращение объема суточных сертификатов.
В понедельник объем МБ вырос с 385.1 до 401.7 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также увеличились, предложение превысило спрос.
Не очень значимая, но непосредственно относящаяся к валютному рынку новость: