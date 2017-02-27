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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7523752475257526

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 29
26.00-26.50
3%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
31%
9
27.50-28.00
48%
14
28.00-28.50
14%
4
28.50-29.00
3%
1
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
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0
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:55

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Там дело не в карантине. Весь рост на март пришелся, еще до карантина.
Как раз на 8 марта в Инете пошла инфо-волна,

Карантин запровадили з 11 березня.
Перед цим це стало відомо, і пішов стрімкий ріст.

А ще перед тим саме в ці дні розпочалася нафтова війна між росією і СА, що обвалило ціну нафти і зменшило відчутно ціну всіх комодів. За, буквально, кілька днів USD INDEX з майже 95 злетів до майже 103 (більше 10%), що не могло не відбитися на курсі грн. Почався, фактично, панічний виліт долара з усіх емердженів, включаючи наші (гляньте таблички шановного Strіker-а, як зменшився портфель нерезидентів в ОВДП). На цьому фоні у нас ще й на готівці "хтось" кинувся скуповувати валюту (здебільшого долар) мільйонами чи й десятками млн за кілька днів. Крім того, сірий і чорний бізнес, від гріха подалі, почав конвертувати обігові кошти з грн в долари.
А так, безперечно, локдаун у всьому винуватий, це він, окаянний, гривню знецінив...
П.С. Сьогодні валютних ОВДП погасили на 325 млн :wink: ...
orest
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:08

  orest написав:П.С. Сьогодні валютних ОВДП погасили на 325 млн :wink: ...

Доброго вечора. Ви раніше писали, що очікуєте на можливу часткову конвертацію цих валютних ОВДП у гривню. Чи могли б ви для нас пояснити чому так міркуєте? Дякую.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:25

  Realist написав:
  orest написав:П.С. Сьогодні валютних ОВДП погасили на 325 млн :wink: ...

Доброго вечора. Ви раніше писали, що очікуєте на можливу часткову конвертацію цих валютних ОВДП у гривню. Чи могли б ви для нас пояснити чому так міркуєте? Дякую.

Дуже тривалий час основними "покупцями" валютних ОВДП є держбанки. А якщо не помиляюся, то сьогодні гасили короткі папери, розміщені в кінці минулого року, які викупили Ощад з Приватом. Саме ці два банки є чи не найбільшими порушниками нормативу по валютній позиції. При чому, вона в них більша норми (10% від нормативного капіталу) в багато разів. Тобто, для купівлі валютних ОВДП (чи для якихось інших цілей, припустимо теоретично) банки були змушені купувати багато "лишньої" валюти на МБ. Логічно припустити, що зараз, для виправлення ситуації і поповненням гривневих активів, їм доведеться продавати валюту.
Хоча, можливо я помиляюся...
orest
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:35

"Хватит скыглыты"

Среди чиновников нашёлся настоящий чемпион по зарплате - Юрий Витренко.

В прошлом году он получил в НАК Нефтегазе в среднем почти 24 млн гривен в месяц!

Для сравнения - вся семья Зеленского за весь 2020 год сумела заработать лишь 22 млн гривен (даже продав дом). И все равно не дотянула по своему годовому доходу до уровня дохода Витренко в месяц.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:36

  orest написав:Дуже тривалий час основними "покупцями" валютних ОВДП є держбанки. А якщо не помиляюся, то сьогодні гасили короткі папери, розміщені в кінці минулого року, які викупили Ощад з Приватом. Саме ці два банки є чи не найбільшими порушниками нормативу по валютній позиції. При чому, вона в них більша норми (10% від нормативного капіталу) в багато разів. Тобто, для купівлі валютних ОВДП (чи для якихось інших цілей, припустимо теоретично) банки були змушені купувати багато "лишньої" валюти на МБ. Логічно припустити, що зараз, для виправлення ситуації і поповненням гривневих активів, їм доведеться продавати валюту.
Хоча, можливо я помиляюся...

Нормативи НБУ порушують 9 банків.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:00

  Игорь написав:не факт, что через месяц Вы не сможете взять по 1,13

не факт, что через месяц Вы сможете взять по 1,13
Тут всі прогнози такі, сугубо на вірі.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:43

  Игорь написав:
  kluychkooleg написав:Там дело не в карантине. Весь рост на март пришелся, еще до карантина. Заигрались в сильную гривню, в ОВГЗ, опомнились. На карантине как раз ничего не росло.
Начало того роста я прекрасно запомнил.

При чем тут ОВГЗ и сильная гривна ? Тогда штормило мировые рынки, а не только наш. Не договорились об ограничении добычи нефти и началалось. А лишняя нефть получилась из-за меньшего потребления в связи с коронавирусом. Как-то так.

Совершенно верно.
"Нефтяная война" между Россией и Саудовской Аравией тогда поставила на уши все мировые рынки. А в Украине карантин ввели гораздо позже.
Но наш народ запомнил только масочки на лице. А то, как летели в пол фондовые индексы, видели "не только лишь все, мало кто".
Вот и проводят ассоциации с карантином :)
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:31

  Вкладчик1234 написав:..Среди чиновников нашёлся настоящий чемпион по зарплате - Юрий Витренко...

подозреваю что даже Миллеру стока не плотят )
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