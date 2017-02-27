kluychkooleg написав:Там дело не в карантине. Весь рост на март пришелся, еще до карантина. Как раз на 8 марта в Инете пошла инфо-волна,
Карантин запровадили з 11 березня. Перед цим це стало відомо, і пішов стрімкий ріст.
А ще перед тим саме в ці дні розпочалася нафтова війна між росією і СА, що обвалило ціну нафти і зменшило відчутно ціну всіх комодів. За, буквально, кілька днів USD INDEX з майже 95 злетів до майже 103 (більше 10%), що не могло не відбитися на курсі грн. Почався, фактично, панічний виліт долара з усіх емердженів, включаючи наші (гляньте таблички шановного Strіker-а, як зменшився портфель нерезидентів в ОВДП). На цьому фоні у нас ще й на готівці "хтось" кинувся скуповувати валюту (здебільшого долар) мільйонами чи й десятками млн за кілька днів. Крім того, сірий і чорний бізнес, від гріха подалі, почав конвертувати обігові кошти з грн в долари. А так, безперечно, локдаун у всьому винуватий, це він, окаянний, гривню знецінив... П.С. Сьогодні валютних ОВДП погасили на 325 млн ...
orest написав:П.С. Сьогодні валютних ОВДП погасили на 325 млн ...
Доброго вечора. Ви раніше писали, що очікуєте на можливу часткову конвертацію цих валютних ОВДП у гривню. Чи могли б ви для нас пояснити чому так міркуєте? Дякую.
Дуже тривалий час основними "покупцями" валютних ОВДП є держбанки. А якщо не помиляюся, то сьогодні гасили короткі папери, розміщені в кінці минулого року, які викупили Ощад з Приватом. Саме ці два банки є чи не найбільшими порушниками нормативу по валютній позиції. При чому, вона в них більша норми (10% від нормативного капіталу) в багато разів. Тобто, для купівлі валютних ОВДП (чи для якихось інших цілей, припустимо теоретично) банки були змушені купувати багато "лишньої" валюти на МБ. Логічно припустити, що зараз, для виправлення ситуації і поповненням гривневих активів, їм доведеться продавати валюту. Хоча, можливо я помиляюся...
orest написав:Дуже тривалий час основними "покупцями" валютних ОВДП є держбанки. А якщо не помиляюся, то сьогодні гасили короткі папери, розміщені в кінці минулого року, які викупили Ощад з Приватом. Саме ці два банки є чи не найбільшими порушниками нормативу по валютній позиції. При чому, вона в них більша норми (10% від нормативного капіталу) в багато разів. Тобто, для купівлі валютних ОВДП (чи для якихось інших цілей, припустимо теоретично) банки були змушені купувати багато "лишньої" валюти на МБ. Логічно припустити, що зараз, для виправлення ситуації і поповненням гривневих активів, їм доведеться продавати валюту. Хоча, можливо я помиляюся...
kluychkooleg написав:Там дело не в карантине. Весь рост на март пришелся, еще до карантина. Заигрались в сильную гривню, в ОВГЗ, опомнились. На карантине как раз ничего не росло. Начало того роста я прекрасно запомнил.
При чем тут ОВГЗ и сильная гривна ? Тогда штормило мировые рынки, а не только наш. Не договорились об ограничении добычи нефти и началалось. А лишняя нефть получилась из-за меньшего потребления в связи с коронавирусом. Как-то так.
Совершенно верно. "Нефтяная война" между Россией и Саудовской Аравией тогда поставила на уши все мировые рынки. А в Украине карантин ввели гораздо позже. Но наш народ запомнил только масочки на лице. А то, как летели в пол фондовые индексы, видели "не только лишь все, мало кто". Вот и проводят ассоциации с карантином