Додано: Чет 01 кві, 2021 17:42

Четверг на валютном рынке прошел достаточно динамично, как для первого дня нового отчетного периода. Уже сразу после 11 часов на межбанке царило некоторое оживление и чувствовалось, что клиенты уже определились со своими задачами на ближайшее время. Все для нацвалюты сложилось удачно, несмотря на то, что доллар за день вырос с 27,83/27,845 до 27,85/27,87 гривен к концу сессии. Давление на курс было достаточно небольшим, а объемы операций в Bloomberg к концу активной фазы торгов достигли отметки в $ 130 млн. Это только подтверждает наш тезис о быстром возврате рынка в обычный ритм работы, несмотря на старт нового отчетного периода.



НБУ снова участия в торгах не принимал, предоставив участникам торгов самим находить компромиссный курс и выравнивать спрос и предложение валюты. В начале сессии предложение превышало спрос, рынок только «просыпался» и с утренних 27,83/27,845 гривен доллар просел до 27,81/27,825 к 11:00.



После 11 часов на торгах уже присутствовали все основные игроки и доллар находился в пределах узкого коридора 27,825−27,83/27,84−27,845 практически до конца обеда. Но уже после 14 часов спрос начал расти.



Ничего критичного не происходило, но наблюдая рост желающих купить валюту — продавцы стали постепенно подтягивать котировки вверх — до 27,85/27,865 к 16 часам и до 27,85/27,87 гривен к концу сессии.

Главные события 1 апреля на валютном рынке:



Рост котировок доллара с утренних 27,83/27,845 гривен до 27,85/27,87 к концу торгов.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,8273 гривен, а официальный курс на 2 апреля 2021 года установлен на уровне 27,8324 гривен за доллар.