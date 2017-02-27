fin написав:Какой курс доллара на 1 мая ожидаете на межбанке? Я уверенно поставил 27-27,5. А если введут жесткий карантин по всей стране, то и 26 вполне возможно. Надо 13 областей набрать красным цветом.
Тогда прямая дорога к дефолту откроется. Цены уверенно растут на 10-15% в месяц еще с декабря прошлого года. По продуктовой группе Украина уже переплюнула всех соседей, включая и из Европы. Такими темпами к лету у нас все продукты станут дороже в 1.5-2 раза, чем у соседей. Задавить своих производителей окончательно? Похоже на то. Плюс с мая снова поднимут тарифы на электроэнергию, что по цепочке еще раз поднимет цены на всё. Ну а затем кратный девал! Если цены растут галопом, а курс стоит на месте или даже снижается, то эта пружина однозначно скоро выстрелит. Чудес же не бывает...
Заодно смотрим, как прелестно и стабильно растет дыра дефицита бюджета. Уже и так ее затыкают, и вот так - а размер ее не уменьшается! Если еще и жесткий локдаун введут, то поступления налогов упадут вообще почти до нуля. Дальше продолжить?
P.S. А еще Украине надо выплатить фигову тучу денег по кредитам. А с МВФ разговора не вышло на тему перекредитоваться. "Откуда деньги будем брать, Зин?"(с)
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 01 кві, 2021 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................01.04.2021..........02.04.2021 дата розрахунку...............31.03.2021...........01.04.2021 Євро..................................32,629..................32,7003...+0.22% Долар США.......................27,8226................27,8324...+0.04% После полудня доллар прибавил еще полкопейки. Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. После 20-минутного изучения собственных спин опустились на 2 копейки и приостановились. После 11 выросли на копейку, а незадолго до полудня еще на полкопейки. В мире доллар, после нескольких разнонаправленных движений, вернулся к уровню, на котором пребывал во время окончания нашей вчерашней сессии. Справочный курс встретили котировками 27.8250 - 27.8400, что на полкопейки ниже открытия. Сегодня размах колебаний меньше, но график очень похож на вчерашний. Есть ощущение, что с обеих сторон работают серьезные игроки, которые никуда не спешат. Перед обедом приподнялись на полкопейки. После затянувшегося обеда добавили еще копейку. В мире доллар чуть подупал. Официальный курс встретили котировками 27.8400 - 27.8550. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и опустились на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Глухой боковик.
Этот день в истории: 2020 - 27.7538 (+13) +8 2019 - 27.1909 (-1) +64
Четверг на валютном рынке прошел достаточно динамично, как для первого дня нового отчетного периода. Уже сразу после 11 часов на межбанке царило некоторое оживление и чувствовалось, что клиенты уже определились со своими задачами на ближайшее время. Все для нацвалюты сложилось удачно, несмотря на то, что доллар за день вырос с 27,83/27,845 до 27,85/27,87 гривен к концу сессии. Давление на курс было достаточно небольшим, а объемы операций в Bloomberg к концу активной фазы торгов достигли отметки в $ 130 млн. Это только подтверждает наш тезис о быстром возврате рынка в обычный ритм работы, несмотря на старт нового отчетного периода.
НБУ снова участия в торгах не принимал, предоставив участникам торгов самим находить компромиссный курс и выравнивать спрос и предложение валюты. В начале сессии предложение превышало спрос, рынок только «просыпался» и с утренних 27,83/27,845 гривен доллар просел до 27,81/27,825 к 11:00.
После 11 часов на торгах уже присутствовали все основные игроки и доллар находился в пределах узкого коридора 27,825−27,83/27,84−27,845 практически до конца обеда. Но уже после 14 часов спрос начал расти.
Ничего критичного не происходило, но наблюдая рост желающих купить валюту — продавцы стали постепенно подтягивать котировки вверх — до 27,85/27,865 к 16 часам и до 27,85/27,87 гривен к концу сессии.
Главные события 1 апреля на валютном рынке:
Рост котировок доллара с утренних 27,83/27,845 гривен до 27,85/27,87 к концу торгов.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,8273 гривен, а официальный курс на 2 апреля 2021 года установлен на уровне 27,8324 гривен за доллар.