RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7525752675277528

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 47
26.00-26.50
4%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
32%
15
27.50-28.00
43%
20
28.00-28.50
17%
8
28.50-29.00
2%
1
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:57

  orest написав:
  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Там дело не в карантине. Весь рост на март пришелся, еще до карантина.
Как раз на 8 марта в Инете пошла инфо-волна,

Карантин запровадили з 11 березня.
Перед цим це стало відомо, і пішов стрімкий ріст.

А ще перед тим саме в ці дні розпочалася нафтова війна між росією і СА

Я ж не заперечую. Це відповідь тим, хто очікує зміцнення гривні завдяки локдауну. Прецедентів цьому наче нема, є антипрецеденти :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 830
З нами з: 19.02.14
Подякував: 328 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:23

  orest написав:Завтра в США вихідний Good Friday. Відповідно у нас завтра ТОМ-ний МБ. На цьому сьогодні могли значно сильніше підрости. А в підсумку залишилися на вчорашньому рівні. Завтра може статися все що завгодно, шпекулянти можуть і спробувати підняти ціну на продукт ФРС. Та, найімовірніше, залишимося де є.
Якісь висновки можна буде робити вже з понеділка...

Завтра только по евро ТОМом будут работать. Доллары ходят как обычно.
Искатель
 
Повідомлень: 4643
З нами з: 22.02.16
Подякував: 717 раз.
Подякували: 2958 раз.
 
Профіль
4
5
1
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:35

  Искатель написав:
  orest написав:Завтра в США вихідний Good Friday. Відповідно у нас завтра ТОМ-ний МБ. На цьому сьогодні могли значно сильніше підрости. А в підсумку залишилися на вчорашньому рівні. Завтра може статися все що завгодно, шпекулянти можуть і спробувати підняти ціну на продукт ФРС. Та, найімовірніше, залишимося де є.
Якісь висновки можна буде робити вже з понеділка...

Завтра только по евро ТОМом будут работать. Доллары ходят как обычно.

Есть другая информация (tm)
Вот одна криптобиржа пишет что завтра (уже сегодня) не будут работать ACH переводы.
Зображення
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3619
З нами з: 06.08.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7525752675277528
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2378, 2379, 2380
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
23790 3205046
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 00:42
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 75, 76, 77
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
762 189762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 21:43
Успіх
Валютный рынок в мире 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7416 1768225
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 бер, 2021 15:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Еквайринг (90)
02.04.2021 01:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.