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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 кві, 2021 19:57
orest написав: sergey_sryvkin написав: kluychkooleg написав:
Там дело не в карантине. Весь рост на март пришелся, еще до карантина.
Как раз на 8 марта в Инете пошла инфо-волна,
Карантин запровадили з 11 березня.
Перед цим це стало відомо, і пішов стрімкий ріст.
А ще перед тим саме в ці дні розпочалася нафтова війна між росією і СА
Я ж не заперечую. Це відповідь тим, хто очікує зміцнення гривні завдяки локдауну. Прецедентів цьому наче нема, є антипрецеденти
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Додано: Чет 01 кві, 2021 22:23
orest написав:
Завтра в США вихідний Good Friday. Відповідно у нас завтра ТОМ-ний МБ. На цьому сьогодні могли значно сильніше підрости. А в підсумку залишилися на вчорашньому рівні. Завтра може статися все що завгодно, шпекулянти можуть і спробувати підняти ціну на продукт ФРС. Та, найімовірніше, залишимося де є.
Якісь висновки можна буде робити вже з понеділка...
Завтра только по евро ТОМом будут работать. Доллары ходят как обычно.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 23:35
Искатель написав: orest написав:
Завтра в США вихідний Good Friday. Відповідно у нас завтра ТОМ-ний МБ. На цьому сьогодні могли значно сильніше підрости. А в підсумку залишилися на вчорашньому рівні. Завтра може статися все що завгодно, шпекулянти можуть і спробувати підняти ціну на продукт ФРС. Та, найімовірніше, залишимося де є.
Якісь висновки можна буде робити вже з понеділка...
Завтра только по евро ТОМом будут работать. Доллары ходят как обычно.
Есть другая информация (tm)
Вот одна криптобиржа пишет что завтра (уже сегодня) не будут работать ACH переводы.
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