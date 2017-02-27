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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7526752775287529>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 48
26.00-26.50
4%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
31%
15
27.50-28.00
42%
20
28.00-28.50
17%
8
28.50-29.00
4%
2
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
2%
1
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:57

  orest написав:
  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Там дело не в карантине. Весь рост на март пришелся, еще до карантина.
Как раз на 8 марта в Инете пошла инфо-волна,

Карантин запровадили з 11 березня.
Перед цим це стало відомо, і пішов стрімкий ріст.

А ще перед тим саме в ці дні розпочалася нафтова війна між росією і СА

Я ж не заперечую. Це відповідь тим, хто очікує зміцнення гривні завдяки локдауну. Прецедентів цьому наче нема, є антипрецеденти :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:23

  orest написав:Завтра в США вихідний Good Friday. Відповідно у нас завтра ТОМ-ний МБ. На цьому сьогодні могли значно сильніше підрости. А в підсумку залишилися на вчорашньому рівні. Завтра може статися все що завгодно, шпекулянти можуть і спробувати підняти ціну на продукт ФРС. Та, найімовірніше, залишимося де є.
Якісь висновки можна буде робити вже з понеділка...

Завтра только по евро ТОМом будут работать. Доллары ходят как обычно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:35

  Искатель написав:
  orest написав:Завтра в США вихідний Good Friday. Відповідно у нас завтра ТОМ-ний МБ. На цьому сьогодні могли значно сильніше підрости. А в підсумку залишилися на вчорашньому рівні. Завтра може статися все що завгодно, шпекулянти можуть і спробувати підняти ціну на продукт ФРС. Та, найімовірніше, залишимося де є.
Якісь висновки можна буде робити вже з понеділка...

Завтра только по евро ТОМом будут работать. Доллары ходят как обычно.

Есть другая информация (tm)
Вот одна криптобиржа пишет что завтра (уже сегодня) не будут работать ACH переводы.
Зображення
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 06:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Искатель написав:
  orest написав:Завтра в США вихідний Good Friday. Відповідно у нас завтра ТОМ-ний МБ. На цьому сьогодні могли значно сильніше підрости. А в підсумку залишилися на вчорашньому рівні. Завтра може статися все що завгодно, шпекулянти можуть і спробувати підняти ціну на продукт ФРС. Та, найімовірніше, залишимося де є.
Якісь висновки можна буде робити вже з понеділка...

Завтра только по евро ТОМом будут работать. Доллары ходят как обычно.

Есть другая информация (tm)
Вот одна криптобиржа пишет что завтра (уже сегодня) не будут работать ACH переводы.
Зображення

Я не имею информации, как будут работать криптобиржи, но зато четко сказал, как будет работать наш МБ. По доллару работа ТОD, т.е. сегодняшним числом.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Я не имею информации, как будут работать криптобиржи

Где у меня хоть слово про работу криптобиржи? Криптобиржа в отличии всех фиатных платежных систем работает 24/7/52.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Искатель написав:Я не имею информации, как будут работать криптобиржи

Где у меня хоть слово про работу криптобиржи? Криптобиржа в отличии всех фиатных платежных систем работает 24/7/52.

:) Вы написали:

Вот одна криптобиржа пишет

Ну да Бог с ними. Поверьте, я в теме :) По доллару все будет как обычно.
И да...я торгую на Poloniex, Bitfinex и Binance. К слову :) Но это оффтоп.
Хорошего дня!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:06

Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

На 06 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

  • 3 мес (84 дн, лимит - 0.5 млрд)
  • 1 год (336 дн)
  • 1.5 года (595 дн)
  • 2 года (777 дн)
  • 3 года (1141 дн)
Это почти точная копия первоначального анонса предыдущего аукциона в его гривневой части (правда, трехлетки, в итоге, в окончательный список тогда не попали).

Гривневых погашений в ближайшую неделю нет, но есть валютные выплаты 383 млн долл 08 апреля. Видимо, у Минфина валюта в избытке (валютные позиции не анонсированы, пока, во всяком случае), либо почитают за лучшее снизить валютную часть нагрузки (в среднем - 3.8%), заменяя гривневой по 10+%, что наталкивает на некоторые мысли. Впрочем, делать глубокие выводы на основании еще не отыгранной событийности не стоит. Стоит наблюдать.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:11

Я тут обещал написать, когда Нацбанк появится.

Вышел с продажей. 27,98. Это выше рынка, т.е. просто заградительный оффер
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:49

Искатель

Спасибо! Резко стартовали с утра.
Но все равно, как-то рано НБУ появился.
Установили коридор 27,60 - 28?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:02

  kluychkooleg написав:Искатель

Спасибо! Резко стартовали с утра.
Но все равно, как-то рано НБУ появился.
Установили коридор 27,60 - 28?

На моменте из продавцов только Нацбанк. А желающих купить дофига и больше.
Если учесть, что первый раз выставляет на продажу двадцатку... то могут и снести.
Искатель
 
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