orest написав:Завтра в США вихідний Good Friday. Відповідно у нас завтра ТОМ-ний МБ. На цьому сьогодні могли значно сильніше підрости. А в підсумку залишилися на вчорашньому рівні. Завтра може статися все що завгодно, шпекулянти можуть і спробувати підняти ціну на продукт ФРС. Та, найімовірніше, залишимося де є. Якісь висновки можна буде робити вже з понеділка...
Завтра только по евро ТОМом будут работать. Доллары ходят как обычно.
orest написав:Завтра в США вихідний Good Friday. Відповідно у нас завтра ТОМ-ний МБ. На цьому сьогодні могли значно сильніше підрости. А в підсумку залишилися на вчорашньому рівні. Завтра може статися все що завгодно, шпекулянти можуть і спробувати підняти ціну на продукт ФРС. Та, найімовірніше, залишимося де є. Якісь висновки можна буде робити вже з понеділка...
Завтра только по евро ТОМом будут работать. Доллары ходят как обычно.
Есть другая информация (tm) Вот одна криптобиржа пишет что завтра (уже сегодня) не будут работать ACH переводы.
orest написав:Завтра в США вихідний Good Friday. Відповідно у нас завтра ТОМ-ний МБ. На цьому сьогодні могли значно сильніше підрости. А в підсумку залишилися на вчорашньому рівні. Завтра може статися все що завгодно, шпекулянти можуть і спробувати підняти ціну на продукт ФРС. Та, найімовірніше, залишимося де є. Якісь висновки можна буде робити вже з понеділка...
Завтра только по евро ТОМом будут работать. Доллары ходят как обычно.
Есть другая информация (tm) Вот одна криптобиржа пишет что завтра (уже сегодня) не будут работать ACH переводы.
Я не имею информации, как будут работать криптобиржи, но зато четко сказал, как будет работать наш МБ. По доллару работа ТОD, т.е. сегодняшним числом.
На 06 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами
3 мес (84 дн, лимит - 0.5 млрд)
1 год (336 дн)
1.5 года (595 дн)
2 года (777 дн)
3 года (1141 дн)
Это почти точная копия первоначального анонса предыдущего аукциона в его гривневой части (правда, трехлетки, в итоге, в окончательный список тогда не попали).
Гривневых погашений в ближайшую неделю нет, но есть валютные выплаты 383 млн долл 08 апреля. Видимо, у Минфина валюта в избытке (валютные позиции не анонсированы, пока, во всяком случае), либо почитают за лучшее снизить валютную часть нагрузки (в среднем - 3.8%), заменяя гривневой по 10+%, что наталкивает на некоторые мысли. Впрочем, делать глубокие выводы на основании еще не отыгранной событийности не стоит. Стоит наблюдать.