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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7526752775287529

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 48
26.00-26.50
4%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
31%
15
27.50-28.00
42%
20
28.00-28.50
17%
8
28.50-29.00
4%
2
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
2%
1
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.04.2021....................27,9332
Доллар прибавил 10 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку и еще немного постояли. Незадолго до 11 весьма резво пошли вверх и за 40 минут выросли на 7 копеек. Эта резвость заставила регулятора напомнить о себе и грозным видом пристыдить разбушевавшуюся фауну. Этот выход выглядит не очень обоснованным с точки зрения привычной стратегии. То ли оборотов нет, и рынок готов пойти в разнос, то ли это намек на недопустимость слишком сильного злоупотребления возможностями влияния на рынок. Незадолго до 12 выросли еще на копейку и сузили спред до 1.5 копеек.
В мире доллар падает.
Справочный курс встретили котировками 27.9500 - 27.9650, что на 9 копеек выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. В унисон сыграли увеличение объема суточных сертификатов и поступления в казначейство. Больше ничего интересного.

В среду объем МБ вырос с 396.2 до 498.9 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, превышение спроса над предложением стало менее существенным. При этом объем форвардных покупок вплотную приблизился к рекордному, по оперативным сделкам предложение превышало спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:27

Середньомісячна-зважена


Вітаюсь со всіма!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

В цьому році враховую одинарний обсяг обертів тільки доляра :!: , як то публікує НБУ ось тут -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.02.2017 2343,25 27,054412 -0,145335
01.03.2017 2659,05 26,987891 -0,066521

01.02.2018 3847,10 27,092331 -1,336550
01.03.2018 3977,20 26,293736 -0,798595

01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495
01.06.2020 6422,47 26,691528 -0,090789
01.07.2020 7947,89 27,373813 0,682285
01.08.2020 7118,04 27,489538 0,115725
01.09.2020 7743,16 28,034880 0,545342
01.10.2020 7808,96 28,336987 0,302107
01.11.2020 6907,33 28,311645 -0,025341
01.12.2020 9041,43 28,111210 -0,200435
01.01.2021 6102,51 28,168466 0,057256
01.02.2021 8020,10 27,869910 -0,298556
01.03.2021 8713,49 27,786801 -0,083109


Оберти в березні по відношенню до попереднього місяця, як і завжди, виросли. Звертає на себе увагу аномально великий ріст обертів в пройдешньому році.

Середньомісячний зважений курс доляра в кожному році у березні ПАДАЄ по відношенню до лютого. Я додатково навів вгорі ще 2 роки, щоб довести коректність цього твердження. Бо у 2020 році аномалія!!!

Тут багато хто висловлював різні теорії чому у березні прошлого року зʼявився такий шалений ріст курсу доляра. І пандемія, і єкономіка, і локдаун, і... Та чомусь ніхто, окрім мене, не каже того, що винен в цьому торішній НБУ, бо в березні він відмінив стримуючи важелі на валютні позиції банків і ті пішли у шабаш!

Ну, і безперечно, хто в лютому купував дешевше, а продавав дорожче 27,786801 грн./дол. мав якусь користь для себе по місяцю! :wink:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:36

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:Искатель

Спасибо! Резко стартовали с утра.
Но все равно, как-то рано НБУ появился.
Установили коридор 27,60 - 28?

На моменте из продавцов только Нацбанк. А желающих купить дофига и больше.
Если учесть, что первый раз выставляет на продажу двадцатку... то могут и снести.


Ну пока удалось затормозить. Я тут ради азарта решил поиграться с онлайн-обменом валют.
Заработок пшик - 10 копеек на долларе за 5 дней, чисто игровой момент.
Думал, что буду на действия НБУ смотреть, ведь раньше оправдывалось.
Но оба раза (продажа и откуп) НБУ не было.
И вот оно есть ... а я на заборе.
kluychkooleg
 
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