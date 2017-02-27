Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 02.04.2021....................27,9332 Доллар прибавил 10 копеек. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку и еще немного постояли. Незадолго до 11 весьма резво пошли вверх и за 40 минут выросли на 7 копеек. Эта резвость заставила регулятора напомнить о себе и грозным видом пристыдить разбушевавшуюся фауну. Этот выход выглядит не очень обоснованным с точки зрения привычной стратегии. То ли оборотов нет, и рынок готов пойти в разнос, то ли это намек на недопустимость слишком сильного злоупотребления возможностями влияния на рынок. Незадолго до 12 выросли еще на копейку и сузили спред до 1.5 копеек. В мире доллар падает. Справочный курс встретили котировками 27.9500 - 27.9650, что на 9 копеек выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах уменьшились. В унисон сыграли увеличение объема суточных сертификатов и поступления в казначейство. Больше ничего интересного.
В среду объем МБ вырос с 396.2 до 498.9 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, превышение спроса над предложением стало менее существенным. При этом объем форвардных покупок вплотную приблизился к рекордному, по оперативным сделкам предложение превышало спрос.
Оберти в березні по відношенню до попереднього місяця, як і завжди, виросли. Звертає на себе увагу аномально великий ріст обертів в пройдешньому році.
Середньомісячний зважений курс доляра в кожному році у березні ПАДАЄ по відношенню до лютого. Я додатково навів вгорі ще 2 роки, щоб довести коректність цього твердження. Бо у 2020 році аномалія!!!
Тут багато хто висловлював різні теорії чому у березні прошлого року зʼявився такий шалений ріст курсу доляра. І пандемія, і єкономіка, і локдаун, і... Та чомусь ніхто, окрім мене, не каже того, що винен в цьому торішній НБУ, бо в березні він відмінив стримуючи важелі на валютні позиції банків і ті пішли у шабаш!
Ну, і безперечно, хто в лютому купував дешевше, а продавав дорожче 27,786801 грн./дол. мав якусь користь для себе по місяцю!
Спасибо! Резко стартовали с утра. Но все равно, как-то рано НБУ появился. Установили коридор 27,60 - 28?
На моменте из продавцов только Нацбанк. А желающих купить дофига и больше. Если учесть, что первый раз выставляет на продажу двадцатку... то могут и снести.
Ну пока удалось затормозить. Я тут ради азарта решил поиграться с онлайн-обменом валют. Заработок пшик - 10 копеек на долларе за 5 дней, чисто игровой момент. Думал, что буду на действия НБУ смотреть, ведь раньше оправдывалось. Но оба раза (продажа и откуп) НБУ не было. И вот оно есть ... а я на заборе.