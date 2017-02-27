Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

02.04.2021....................27,9332

Доллар прибавил 10 копеек.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку и еще немного постояли. Незадолго до 11 весьма резво пошли вверх и за 40 минут выросли на 7 копеек. Эта резвость заставила регулятора напомнить о себе и грозным видом пристыдить разбушевавшуюся фауну. Этот выход выглядит не очень обоснованным с точки зрения привычной стратегии. То ли оборотов нет, и рынок готов пойти в разнос, то ли это намек на недопустимость слишком сильного злоупотребления возможностями влияния на рынок. Незадолго до 12 выросли еще на копейку и сузили спред до 1.5 копеек.

В мире доллар падает.

Справочный курс встретили котировками 27.9500 - 27.9650, что на 9 копеек выше открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах уменьшились. В унисон сыграли увеличение объема суточных сертификатов и поступления в казначейство. Больше ничего интересного.



В среду объем МБ вырос с 396.2 до 498.9 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, превышение спроса над предложением стало менее существенным. При этом объем форвардных покупок вплотную приблизился к рекордному, по оперативным сделкам предложение превышало спрос.