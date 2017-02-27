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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7528752975307531>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 50
26.00-26.50
4%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
30%
15
27.50-28.00
44%
22
28.00-28.50
16%
8
28.50-29.00
4%
2
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
2%
1
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:50

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Оффтоп перенесла.
Нагадаю, про політику писати тут Політичні дискусії.


А мне жаль. Там обсуждался фактор, который может оказать самое непосредственное сильное влияние на курс.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:51

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Оффтоп перенесла.
Нагадаю, про політику писати тут Політичні дискусії.

Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд! :mrgreen: Тогда берите калькулятор и считайте инфляцию по месяцам с декабря 2020 года, и умножайте на курс того же декабря. Только инфляцию не рисованную правительством, а реальную, из магазинов и рынков! И будет тогда курс не показываемый НБУ 27.95, а все 28.55-28.75. Пружину продолжают сжимать по заветам Янека.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:54

урожай в 2017 2020 годах

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд!
Я бачу Ви дуже чекаєте вихідних :mrgreen: )
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:57

  kluychkooleg написав:Я тут ради азарта решил поиграться с онлайн-обменом валют.
Заработок пшик - 10 копеек на долларе за 5 дней, чисто игровой момент.
Думал, что буду на действия НБУ смотреть, ведь раньше оправдывалось.
Но оба раза (продажа и откуп) НБУ не было.
И вот оно есть ... а я на заборе.

Аналогично, и смотря от дислокации валюты. Вышло 8 коп.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:01

  vitaliian написав:Зображення

И? По всем основным экспортным позициям урожай в 2020 был намного хуже предыдущего года. И тот уже почти весь продали еще прошлой осенью. Сейчас допродадут остатки для закупок ГСМ и прочего для посевной, у кого "фаберже" оказались самыми крепкими и кто сумел додержать свой урожай - и всё, в "закромах Родины" мышь повесится! Дальше чем курс удерживать будут? Голой задницей? МВФ послали далеко-далеко, своя экспортная выручка стабильно падает, от заробитчан тоже копейки сейчас идут. А выплатить в этом году по внешним долгам надо около 21 ярда долларов. Ну и?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:03

  ruvex написав:
  kluychkooleg написав:Я тут ради азарта решил поиграться с онлайн-обменом валют.
Заработок пшик - 10 копеек на долларе за 5 дней, чисто игровой момент.
Думал, что буду на действия НБУ смотреть, ведь раньше оправдывалось.
Но оба раза (продажа и откуп) НБУ не было.
И вот оно есть ... а я на заборе.

Аналогично, и смотря от дислокации валюты. Вышло 8 коп.


27,95 (25.03) - 27,85 (01.04)
Надо было с ноября начинать, там волны были явнее и жирнее.
А сейчас больше времени и нервов уйдет.

Там НБУ не появился случайно с продажей 28,03? Приостановились на этом уровне.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:11

  kluychkooleg написав:
Там НБУ не появился случайно с продажей 28,03? Приостановились на этом уровне.


Нет, "папа" включил задумчивого... А тем временем сделки уже по 28,04-28,05 прошли...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:18

  Ірина_ написав:
  yuri_m написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд!
Я бачу Ви дуже чекаєте вихідних :mrgreen: )

за ними каникулы (локдаун) :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................02.04.2021...........05.04.2021
дата розрахунку................01.04.2021............02.04.2021
Євро...................................32,7003.................32,8365...+0.42%
Долар США........................27,8324.................27,9555...+0.44%
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку и еще немного постояли. Незадолго до 11 весьма резво пошли вверх и за 40 минут выросли на 7 копеек. Эта резвость заставила регулятора напомнить о себе и грозным видом пристыдить разбушевавшуюся фауну. Этот выход выглядит не очень обоснованным с точки зрения привычной стратегии. То ли оборотов нет, и рынок готов пойти в разнос, то ли это намек на недопустимость слишком сильного злоупотребления возможностями влияния на рынок. Незадолго до 12 выросли еще на копейку и сузили спред до 1.5 копеек.
В мире доллар падает.
Справочный курс встретили котировками 27.9500 - 27.9650, что на 9 копеек выше открытия.
Перед обедом снова растянули спред до 2 копеек и опустились на копейку. После обеда снова уверенно пошли вверх, расширив спред до 2.5 копеек. К 15-30 успели вырасти на 5.5 копеек, но на этом не остановились.
В мире доллар после полудня немного подрос.
Официальный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0100. За день выросли на 12.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Очень сумбурная сессия, есть ощущение тонкости рынка. Будем ждать вторника, чтобы посмотреть на обороты. Даже с определением официального курса получилась большая задержка.

Этот день в истории:
2020 - 27.5962 (-16) +36
2019 - 26.9742 (-22) +98

2018 - 26.1610 (-14)
2017 - 27.0217 (+5)
Сибарит
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