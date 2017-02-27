Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:36

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................02.04.2021...........05.04.2021

дата розрахунку................01.04.2021............02.04.2021

Євро...................................32,7003.................32,8365...+0.42%

Долар США........................27,8324.................27,9555...+0.44%

После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку и еще немного постояли. Незадолго до 11 весьма резво пошли вверх и за 40 минут выросли на 7 копеек. Эта резвость заставила регулятора напомнить о себе и грозным видом пристыдить разбушевавшуюся фауну. Этот выход выглядит не очень обоснованным с точки зрения привычной стратегии. То ли оборотов нет, и рынок готов пойти в разнос, то ли это намек на недопустимость слишком сильного злоупотребления возможностями влияния на рынок. Незадолго до 12 выросли еще на копейку и сузили спред до 1.5 копеек.

В мире доллар падает.

Справочный курс встретили котировками 27.9500 - 27.9650, что на 9 копеек выше открытия.

Перед обедом снова растянули спред до 2 копеек и опустились на копейку. После обеда снова уверенно пошли вверх, расширив спред до 2.5 копеек. К 15-30 успели вырасти на 5.5 копеек, но на этом не остановились.

В мире доллар после полудня немного подрос.

Официальный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0100. За день выросли на 12.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Очень сумбурная сессия, есть ощущение тонкости рынка. Будем ждать вторника, чтобы посмотреть на обороты. Даже с определением официального курса получилась большая задержка.



Этот день в истории:

2020 - 27.5962 (-16) +36

2019 - 26.9742 (-22) +98



2018 - 26.1610 (-14)

2017 - 27.0217 (+5)