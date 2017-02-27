Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:37
Отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868 млн в 2020 году.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
В представленной Нацбанком статистике с 2001 года, отток иностранных инвестиций был зафиксирован (без учета данных 2020 года) лишь однажды: в 2015 году.
Тогда иностранные инвесторы вывели из Украины $458 млн.
В период 2016-2019 годов Украина привлекала прямых иностранных инвестиций (ПИИ) не меньше $3,7 млрд в год.
В частности, в 2016 году – $3,8 млрд, в 2017 – $3,7 млрд, 2018 – $4,5 млрд, 2019 – $5,8 млрд.
Наиболее успешным для Украины в плане привлечения иностранных инвестиций был 2008 год – тогда инвесторы вложили в экономику страны $10,8 млрд.
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... nie-20-let
V2
4
Повідомлень: 7042
З нами з: 03.07.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 1196 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:41
Итоги недели (с 26.03 по 02.04):
- банки
+6.512
млрд грн;
- юрлица
-8.201
млрд грн;
- физлица
+0.480
млрд грн;
- нерезиденты
-0.031
млрд грн;
- НБУ, тер. громады - без изменений.
Всего:
-1.240
млрд грн.
За месяц (с 26.02 по 02.04):
- банки
+8.142
млрд грн;
- юрлица
-13.654
млрд грн;
- физлица
+1.845
млрд грн;
- нерезиденты
+1.542
млрд грн;
- тер. громады
+0.009
млрд грн;
- НБУ - без изменений.
Всего:
-2.116
млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Striker
Повідомлень: 1766
З нами з: 15.02.20
Подякував: 570 раз.
Подякували: 992 раз.
Профіль
5
4
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:41
О, вот это я понимаю загоничк пошел, так держать) Давайте до 28.50 хотя бы, и можно будет слиться)
Alex2006
Повідомлень: 4596
З нами з: 13.06.15
Подякував: 196 раз.
Подякували: 844 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:42
Итоги недели (с 26.03 по 02.04):
- в гривне
+4.296
млрд грн;
- в валюте
-5.536
млрд грн.
Всего:
-1.240
млрд грн.
За месяц (с 26.02 по 02.04):
- в гривне
-4.727
млрд грн;
- в валюте
+2.611
млрд грн.
Всего:
-2.116
млрд грн.
ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн В полном разрешении:
Striker
Повідомлень: 1766
З нами з: 15.02.20
Подякував: 570 раз.
Подякували: 992 раз.
Профіль
5
4
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:43
Итоги по ОВГЗ за 1 квартал 2021 года (с 04.01 по 02.04):
- банки +13.975 млрд грн; - юрлица -12.203 млрд грн; - физлица +4.622 млрд грн; - нерезиденты +18.928 млрд грн; - тер. громады +0.090 млрд грн; - НБУ -2.500 млрд грн. - в гривне +26.225 млрд грн; - в валюте -3.315 млрд грн. Всего: +22.911 млрд грн.
Striker
Повідомлень: 1766
З нами з: 15.02.20
Подякував: 570 раз.
Подякували: 992 раз.
Профіль
5
4
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:49
Alex2006 написав:
О, вот это я понимаю загоничк пошел, так держать) Давайте до 28.50 хотя бы, и можно будет слиться)
А что мешало слить свой миллион долларов в ноябре?
Тогда и 28,60 прием был.
Или с ноября еще миллион долларов набежал?
Одно смущает - гривнепатриот и доллары скупает. Как так?
kluychkooleg
Повідомлень: 457
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 100 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
23803
3207583
765
190446
П'ят 02 кві, 2021 14:08 ruvex
7417
1768603