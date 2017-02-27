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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7528752975307531

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 50
26.00-26.50
4%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
30%
15
27.50-28.00
44%
22
28.00-28.50
16%
8
28.50-29.00
4%
2
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
2%
1
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868 млн в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В представленной Нацбанком статистике с 2001 года, отток иностранных инвестиций был зафиксирован (без учета данных 2020 года) лишь однажды: в 2015 году. Тогда иностранные инвесторы вывели из Украины $458 млн.

В период 2016-2019 годов Украина привлекала прямых иностранных инвестиций (ПИИ) не меньше $3,7 млрд в год.

В частности, в 2016 году – $3,8 млрд, в 2017 – $3,7 млрд, 2018 – $4,5 млрд, 2019 – $5,8 млрд.

Наиболее успешным для Украины в плане привлечения иностранных инвестиций был 2008 год – тогда инвесторы вложили в экономику страны $10,8 млрд.
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... nie-20-let
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:41

Итоги недели (с 26.03 по 02.04):

- банки +6.512 млрд грн;
- юрлица -8.201 млрд грн;
- физлица +0.480 млрд грн;
- нерезиденты -0.031 млрд грн;
- НБУ, тер. громады - без изменений.

Всего: -1.240 млрд грн.

За месяц (с 26.02 по 02.04):

- банки +8.142 млрд грн;
- юрлица -13.654 млрд грн;
- физлица +1.845 млрд грн;
- нерезиденты +1.542 млрд грн;
- тер. громады +0.009 млрд грн;
- НБУ - без изменений.

Всего: -2.116 млрд грн.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, вот это я понимаю загоничк пошел, так держать) Давайте до 28.50 хотя бы, и можно будет слиться)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:42

Итоги недели (с 26.03 по 02.04):

- в гривне +4.296 млрд грн;
- в валюте -5.536 млрд грн.

Всего: -1.240 млрд грн.

За месяц (с 26.02 по 02.04):

- в гривне -4.727 млрд грн;
- в валюте +2.611 млрд грн.

Всего: -2.116 млрд грн.

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення

В полном разрешении:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:43

Итоги по ОВГЗ за 1 квартал 2021 года (с 04.01 по 02.04):

- банки +13.975 млрд грн;
- юрлица -12.203 млрд грн;
- физлица +4.622 млрд грн;
- нерезиденты +18.928 млрд грн;
- тер. громады +0.090 млрд грн;
- НБУ -2.500 млрд грн.

- в гривне +26.225 млрд грн;
- в валюте -3.315 млрд грн.

Всего: +22.911 млрд грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:49

  Alex2006 написав:О, вот это я понимаю загоничк пошел, так держать) Давайте до 28.50 хотя бы, и можно будет слиться)


А что мешало слить свой миллион долларов в ноябре? :) Тогда и 28,60 прием был.
Или с ноября еще миллион долларов набежал?
Одно смущает - гривнепатриот и доллары скупает. Как так?
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 7528752975307531
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