Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:41

Началось всё с негативной информации по очередному обострению ситуации на Донбассе и «дружеского слива» в СМИ о том, что некоторые иностранные банки активно скупают валюту на опасениях усиления конфликта в этом регионе. Как правило, это как минимум коммерческая тайна, не говоря уже о достоверности подобной информации. Падкие на сенсации журналисты этому поверили.



В итоге, участники рынка всполошились и многие решили не играть в курсовую рулетку и закрыть свои обязательства в валюте. Это увеличило спрос на межбанке и с утренних 27,86/27,88 гривен доллар вырос до 27,90/27,92 к 11 часам и до 27,95/27,965 к 12:00. Уже после 11 часов на рынок вышел НБУ с продажей по завышенной на тот момент котировке 27,98 гривен, чтобы успокоить рынок.



Покупатели раскупили все предложения ниже этого уровня и на определенное время котировки доллара стабилизировались в достаточно узком диапазоне 27,94−27,945/27,96−27,97 приблизительно до 14 часов. А справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксировали на отметке 27,9332 гривны за доллар. При этом за этот период НБУ постепенно продал валюты на $ 50 млн.



Но после ухода Нацбанка спрос опять превышал предложение. И на фоне желания еще и отдельных игроков-спекулянтов максимально вздернуть котировки курс продолжил расти на единичных сделках. К 16 часам курс вырос до 28,015/28,04 гривен и затем остался на этой отметке уже до конца сессии.

Главные события 2 апреля на валютном рынке:



Существенный рост котировок доллара с утренних 27,86/27,88 гривен до 28,015/28,04 к концу торгов.



Нацбанк продал $ 50 млн по 27,98 гривен.



Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9332 гривен, а официальный курс на 5 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9555 гривен за доллар.