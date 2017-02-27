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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7529753075317532

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 53
26.00-26.50
4%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
28%
15
27.50-28.00
45%
24
28.00-28.50
15%
8
28.50-29.00
6%
3
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
2%
1
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:13

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Завтра интересно будет.
завтра суббота, повы расширят спреды до 40-50коп.



Описка, забыл, что сегодня пятница. Нормальные не расширят, 10 коп. будут, как обычно
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:14

  Alex2006 написав:
  kluychkooleg написав:
  Alex2006 написав:О, вот это я понимаю загоничк пошел, так держать) Давайте до 28.50 хотя бы, и можно будет слиться)


А что мешало слить свой миллион долларов в ноябре? :) Тогда и 28,60 прием был.
Или с ноября еще миллион долларов набежал?
Одно смущает - гривнепатриот и доллары скупает. Как так?

Мешало то, что баксы были на депозите. И не "скупает", а "поддерживает пропорции в валютной корзине", сейчас 70% гривна 29% бакс. Но с текущими % по баксодепо хочу перевести еще часть в гривну, так выгоднее.


Тема 1% осталась нераскрытой.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:сейчас 70% гривна 29% бакс. Но с текущими % по баксодепо хочу перевести еще часть в гривну, так выгоднее.

А всю гривню й далі будете тримати на депо? Під 7-8% чистими?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:05

  Alex2006 написав:О, вот это я понимаю загоничк пошел, так держать) Давайте до 28.50 хотя бы, и можно будет слиться)

Да нет у вас никаких долларов, вы их еще по 25 сдали и после того не покупали. Хватит тут всем по ушам ездить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:31

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 29.03 - 02.04.2021 НБУ продал на МБ $50 млн. Ничего не покупал.
Единственная интервенция была осуществлена сегодня методом единого курса.

С начала года чистая покупка составила $220.5 млн.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:41

Началось всё с негативной информации по очередному обострению ситуации на Донбассе и «дружеского слива» в СМИ о том, что некоторые иностранные банки активно скупают валюту на опасениях усиления конфликта в этом регионе. Как правило, это как минимум коммерческая тайна, не говоря уже о достоверности подобной информации. Падкие на сенсации журналисты этому поверили.

В итоге, участники рынка всполошились и многие решили не играть в курсовую рулетку и закрыть свои обязательства в валюте. Это увеличило спрос на межбанке и с утренних 27,86/27,88 гривен доллар вырос до 27,90/27,92 к 11 часам и до 27,95/27,965 к 12:00. Уже после 11 часов на рынок вышел НБУ с продажей по завышенной на тот момент котировке 27,98 гривен, чтобы успокоить рынок.

Покупатели раскупили все предложения ниже этого уровня и на определенное время котировки доллара стабилизировались в достаточно узком диапазоне 27,94−27,945/27,96−27,97 приблизительно до 14 часов. А справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксировали на отметке 27,9332 гривны за доллар. При этом за этот период НБУ постепенно продал валюты на $ 50 млн.

Но после ухода Нацбанка спрос опять превышал предложение. И на фоне желания еще и отдельных игроков-спекулянтов максимально вздернуть котировки курс продолжил расти на единичных сделках. К 16 часам курс вырос до 28,015/28,04 гривен и затем остался на этой отметке уже до конца сессии.

Главные события 2 апреля на валютном рынке:

Существенный рост котировок доллара с утренних 27,86/27,88 гривен до 28,015/28,04 к концу торгов.

Нацбанк продал $ 50 млн по 27,98 гривен.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9332 гривен, а официальный курс на 5 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9555 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:
  Alex2006 написав:
  kluychkooleg написав:
А что мешало слить свой миллион долларов в ноябре? :) Тогда и 28,60 прием был.
Или с ноября еще миллион долларов набежал?
Одно смущает - гривнепатриот и доллары скупает. Как так?

Мешало то, что баксы были на депозите. И не "скупает", а "поддерживает пропорции в валютной корзине", сейчас 70% гривна 29% бакс. Но с текущими % по баксодепо хочу перевести еще часть в гривну, так выгоднее.


Тема 1% осталась нераскрытой.

Ну несложно догадаться, что 1% - евро для поездок по Европе.

  Успіх написав:А всю гривню й далі будете тримати на депо? Під 7-8% чистими?

Да, за исключением необходимого для затрат.

  Искатель написав:Да нет у вас никаких долларов, вы их еще по 25 сдали и после того не покупали. Хватит тут всем по ушам ездить.

Что за бред и откуда вы это взяли? Впрочем, это не так и важно.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:01

  Успіх написав:
  Alex2006 написав:сейчас 70% гривна 29% бакс. Но с текущими % по баксодепо хочу перевести еще часть в гривну, так выгоднее.

А всю гривню й далі будете тримати на депо? Під 7-8% чистими?

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Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:13

  Vadim V написав:
  Успіх написав:
  Alex2006 написав:сейчас 70% гривна 29% бакс. Но с текущими % по баксодепо хочу перевести еще часть в гривну, так выгоднее.

А всю гривню й далі будете тримати на депо? Під 7-8% чистими?

Баксик? :mrgreen:

Успешный успех влетевший на нео-МММ :mrgreen:
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