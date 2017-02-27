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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7530753175327533

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 58
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
26%
15
27.50-28.00
47%
27
28.00-28.50
17%
10
28.50-29.00
5%
3
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
2%
1
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 07:41

  flyman написав:
  yuri_m написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд! :mrgreen: Тогда берите калькулятор и считайте инфляцию по месяцам с декабря 2020 года, и умножайте на курс того же декабря. Только инфляцию не рисованную правительством, а реальную, из магазинов и рынков! И будет тогда курс не показываемый НБУ 27.95, а все 28.55-28.75. Пружину продолжают сжимать по заветам Янека.

По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік


як так? поділіться досвідом, будь ласка...
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:18

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік


як так? поділіться досвідом, будь ласка...


Пан може в порфирієвці записався?
Динаміка доходів похилилась, заощадження знизились.
Соціалка майже врівень зарплаті.
Звичайно, що у всіх по різному.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/37.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:50

Південне передмістя Києва суботній ранок
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vovakwasov
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