yuri_m написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд! Тогда берите калькулятор и считайте инфляцию по месяцам с декабря 2020 года, и умножайте на курс того же декабря. Только инфляцию не рисованную правительством, а реальную, из магазинов и рынков! И будет тогда курс не показываемый НБУ 27.95, а все 28.55-28.75. Пружину продолжают сжимать по заветам Янека.
По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік