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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7530753175327533

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 59
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
25%
15
27.50-28.00
46%
27
28.00-28.50
19%
11
28.50-29.00
5%
3
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
2%
1
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 07:41

  flyman написав:
  yuri_m написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд! :mrgreen: Тогда берите калькулятор и считайте инфляцию по месяцам с декабря 2020 года, и умножайте на курс того же декабря. Только инфляцию не рисованную правительством, а реальную, из магазинов и рынков! И будет тогда курс не показываемый НБУ 27.95, а все 28.55-28.75. Пружину продолжают сжимать по заветам Янека.

По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік


як так? поділіться досвідом, будь ласка...
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:18

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік


як так? поділіться досвідом, будь ласка...


Пан може в порфирієвці записався?
Динаміка доходів похилилась, заощадження знизились.
Соціалка майже врівень зарплаті.
Звичайно, що у всіх по різному.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/37.pdf
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Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:50

Південне передмістя Києва суботній ранок
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vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovakwasov написав:Південне передмістя Києва суботній ранок

Продажа нікому непотрібного нижче покупки в банках)). Схоже НБУ вчора затарив тих, хто зібрався "валить с этой страны".
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:10

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:
  yuri_m написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд! :mrgreen: Тогда берите калькулятор и считайте инфляцию по месяцам с декабря 2020 года, и умножайте на курс того же декабря. Только инфляцию не рисованную правительством, а реальную, из магазинов и рынков! И будет тогда курс не показываемый НБУ 27.95, а все 28.55-28.75. Пружину продолжают сжимать по заветам Янека.

По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік


як так? поділіться досвідом, будь ласка...

Полностью перешел на секонд хэнд, включая медицинские маски :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:18

  stryzhko написав:
vovakwasov написав:Південне передмістя Києва суботній ранок

Продажа нікому непотрібного нижче покупки в банках)). Схоже НБУ вчора затарив тих, хто зібрався "валить с этой страны".

Банки очень часто в последнее время рисуют отфонарные курсы, ни купить, не продать не возможно.
У меня знакомый хотел разменять 1000 гривен мелкими, по 10 и 20, так в ощаде ему выписали страховку в 50 грн за размен.
Не удивлюсь, что скоро за сдачу валюты по 27.90 будут выписывать страховку, как когда-то в моменты дефицита валюты в 2015-м.
Утром узнавал курсы у проверенного валютчика, сказал 80 на 92, приёма точно выше не будет, по продаже готов разговаривать на счёт более сладкого предложения.
Вся движуха на межбанке, население от этих сладких цен на продукты, услуги, и прочих покращень карантинных просто в акуе, сдают заначки и уже пох на курс, вопрос стоит как выжить, а не забивать голову высокими материями((
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

somilitark написав:Банки очень часто в последнее время рисуют отфонарные курсы, ни купить, не продать не возможно.

Ви дуже далекі від операцій в онлайні. Ніяких проблем продати по 27.9-27.93 наразі нема. На Ощаді світ клином не зійшовся. :))
stryzhko
 
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