Додано: Суб 03 кві, 2021 10:18

stryzhko написав: vovakwasov написав: Південне передмістя Києва суботній ранок



Продажа нікому непотрібного нижче покупки в банках)). Схоже НБУ вчора затарив тих, хто зібрався "валить с этой страны". Продажа нікому непотрібного нижче покупки в банках)). Схоже НБУ вчора затарив тих, хто зібрався "валить с этой страны".

Банки очень часто в последнее время рисуют отфонарные курсы, ни купить, не продать не возможно.У меня знакомый хотел разменять 1000 гривен мелкими, по 10 и 20, так в ощаде ему выписали страховку в 50 грн за размен.Не удивлюсь, что скоро за сдачу валюты по 27.90 будут выписывать страховку, как когда-то в моменты дефицита валюты в 2015-м.Утром узнавал курсы у проверенного валютчика, сказал 80 на 92, приёма точно выше не будет, по продаже готов разговаривать на счёт более сладкого предложения.Вся движуха на межбанке, население от этих сладких цен на продукты, услуги, и прочих покращень карантинных просто в акуе, сдают заначки и уже пох на курс, вопрос стоит как выжить, а не забивать голову высокими материями((