yuri_m написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд! Тогда берите калькулятор и считайте инфляцию по месяцам с декабря 2020 года, и умножайте на курс того же декабря. Только инфляцию не рисованную правительством, а реальную, из магазинов и рынков! И будет тогда курс не показываемый НБУ 27.95, а все 28.55-28.75. Пружину продолжают сжимать по заветам Янека.
По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік
yuri_m написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд! Тогда берите калькулятор и считайте инфляцию по месяцам с декабря 2020 года, и умножайте на курс того же декабря. Только инфляцию не рисованную правительством, а реальную, из магазинов и рынков! И будет тогда курс не показываемый НБУ 27.95, а все 28.55-28.75. Пружину продолжают сжимать по заветам Янека.
По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік
як так? поділіться досвідом, будь ласка...
Полностью перешел на секонд хэнд, включая медицинские маски
vovakwasov написав:Південне передмістя Києва суботній ранок
Продажа нікому непотрібного нижче покупки в банках)). Схоже НБУ вчора затарив тих, хто зібрався "валить с этой страны".
Банки очень часто в последнее время рисуют отфонарные курсы, ни купить, не продать не возможно. У меня знакомый хотел разменять 1000 гривен мелкими, по 10 и 20, так в ощаде ему выписали страховку в 50 грн за размен. Не удивлюсь, что скоро за сдачу валюты по 27.90 будут выписывать страховку, как когда-то в моменты дефицита валюты в 2015-м. Утром узнавал курсы у проверенного валютчика, сказал 80 на 92, приёма точно выше не будет, по продаже готов разговаривать на счёт более сладкого предложения. Вся движуха на межбанке, население от этих сладких цен на продукты, услуги, и прочих покращень карантинных просто в акуе, сдают заначки и уже пох на курс, вопрос стоит как выжить, а не забивать голову высокими материями((
somilitark написав:Банки очень часто в последнее время рисуют отфонарные курсы, ни купить, не продать не возможно.
Ви дуже далекі від операцій в онлайні. Ніяких проблем продати по 27.9-27.93 наразі нема. На Ощаді світ клином не зійшовся. )
Обогнали, только хотел написать.
Вот здесь (бесконечный респект уважаемому mustbe за эту страницу!) видим, что вчера вечером и сегодня утром в ТАСе можно поменять онлайн по 27,93, в Альфе - по 27,90. Все, что надо, - положить доллары на валютную карту - и алга(как говорят татары). Сдавать при этом по 27,80 - себя не уважать.
vovakwasov написав:Південне передмістя Києва суботній ранок
Продажа нікому непотрібного нижче покупки в банках)). Схоже НБУ вчора затарив тих, хто зібрався "валить с этой страны".
Банки очень часто в последнее время рисуют отфонарные курсы, ни купить, не продать не возможно. У меня знакомый хотел разменять 1000 гривен мелкими, по 10 и 20, так в ощаде ему выписали страховку в 50 грн за размен. Не удивлюсь, что скоро за сдачу валюты по 27.90 будут выписывать страховку, как когда-то в моменты дефицита валюты в 2015-м. Утром узнавал курсы у проверенного валютчика, сказал 80 на 92, приёма точно выше не будет, по продаже готов разговаривать на счёт более сладкого предложения. Вся движуха на межбанке, население от этих сладких цен на продукты, услуги, и прочих покращень карантинных просто в акуе, сдают заначки и уже пох на курс, вопрос стоит как выжить, а не забивать голову высокими материями((
По поводу онлайнобмена, иметь надцать карт, платить по ним абонплату, комиссии, это не для староверов, которые государство держат на расстоянии и не доверяют этим шаромыгам. Тем более всё равно надо будет прискакать в кассу и услышать много захватывающих историй, предварительно накормив банк на всех своих телодвижениях и просто за спящий режим. По поводу тракторов, даже кабанчик задумался бы, почему при межбанке в 28.04 принимают максимум по 27.80, наверное от большого изобилия бумаги