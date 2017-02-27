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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 кві, 2021 13:35
stryzhko написав:
Ви дуже далекі від операцій в онлайні. Ніяких проблем продати по 27.9-27.93 наразі нема. На Ощаді світ клином не зійшовся.
)
[на правах оффтопа]
А есть гарантия, что банки после проведения онлайн-обмена не поменяют курс задним числом? (и соответственно суммы в выписках)
Припоминаю, в 2015-м на ветке Приватбанка был шквал жалоб по этому поводу. Приватбанк тогда ответил "сами дураки, мы творим шо хотим", но, правда, после этого таких ситуаций вроде не повторялось.
Так вот, существуют ли какие-нибудь нормы касательно фиксации курса онлайн-обмена, или всё держится на честном слове банков?
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:46
Driver написав:А есть гарантия, что банки после проведения онлайн-обмена не поменяют курс задним числом?
Так вот, существуют ли какие-нибудь нормы касательно фиксации курса онлайн-обмена, или всё держится на честном слове банков?
З перших днів онлайн-обміну ніяких змін заднім числом не пригадую. По покупках з конвертацією нюанс можливий.
Норм ніяких нема. Банк може змінювати курс скільки завгодно разів протягом доби й все досить швидко корегується, якщо йде певний "двіж" в одну зі сторін.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:54
vitaliian написав:
жаль межбанк не знает адрес этой обменки, сразу бы купили у них лот на 10-20 млн.
невідомо, що з неділлі буде, може знову до минулотижневих рівнів повернемося...
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:56
somilitark написав:
По поводу онлайнобмена, иметь надцать карт, платить по ним абонплату, комиссии, это не для староверов, которые государство держат на расстоянии и не доверяют этим шаромыгам. Тем более всё равно надо будет прискакать в кассу и услышать много захватывающих историй, предварительно накормив банк на всех своих телодвижениях и просто за спящий режим.
По поводу тракторов, даже кабанчик задумался бы, почему при межбанке в 28.04 принимают максимум по 27.80, наверное от большого изобилия бумаги
Одни фантазии. Для это не нужно ни надцать карт, ни абонплат особых, ни комиссий и не нужно никаких захватывающих историй. Забрать валюту - один звонок менеджеру, прийти и забрать заказ.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:59
Driver написав: stryzhko написав:
Ви дуже далекі від операцій в онлайні. Ніяких проблем продати по 27.9-27.93 наразі нема. На Ощаді світ клином не зійшовся.
)
[на правах оффтопа]
А есть гарантия, что банки после проведения онлайн-обмена не поменяют курс задним числом? (и соответственно суммы в выписках)
Припоминаю, в 2015-м на ветке Приватбанка был шквал жалоб по этому поводу. Приватбанк тогда ответил "сами дураки, мы творим шо хотим", но, правда, после этого таких ситуаций вроде не повторялось.
Так вот, существуют ли какие-нибудь нормы касательно фиксации курса онлайн-обмена, или всё держится на честном слове банков?
Обмен проводится в момент осуществлкния операции, это не холд на карте, а полноценная проводка по счету. Соответственно никак она потом не меняется и не может поменятся
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Додано: Суб 03 кві, 2021 14:44
Driver написав:
Припоминаю, в 2015-м на ветке Приватбанка был шквал жалоб по этому поводу. Приватбанк тогда ответил "сами дураки, мы творим шо хотим", но, правда, после этого таких ситуаций вроде не повторялось.
Там был не онлайн-обмен, я снятие валюты в банкоматах в Грузии (с гривневых карт). И год по-моему другой.
Какое-то время отгружало доллар па8, когда в Украине такого курса уже не было.
Были ещё мелкие технические нюансы, но в итоге доллар пересчитали значительно дороже (и позже. если не ошибаюсь - почти через месяц), и на картах получился тех. овер.
И тогда приват был бенин - там рисовали что хотели, и НБУ им был не указ
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