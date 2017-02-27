Driver написав:А есть гарантия, что банки после проведения онлайн-обмена не поменяют курс задним числом? Так вот, существуют ли какие-нибудь нормы касательно фиксации курса онлайн-обмена, или всё держится на честном слове банков?
З перших днів онлайн-обміну ніяких змін заднім числом не пригадую. По покупках з конвертацією нюанс можливий. Норм ніяких нема. Банк може змінювати курс скільки завгодно разів протягом доби й все досить швидко корегується, якщо йде певний "двіж" в одну зі сторін.
somilitark написав:По поводу онлайнобмена, иметь надцать карт, платить по ним абонплату, комиссии, это не для староверов, которые государство держат на расстоянии и не доверяют этим шаромыгам. Тем более всё равно надо будет прискакать в кассу и услышать много захватывающих историй, предварительно накормив банк на всех своих телодвижениях и просто за спящий режим. По поводу тракторов, даже кабанчик задумался бы, почему при межбанке в 28.04 принимают максимум по 27.80, наверное от большого изобилия бумаги
Одни фантазии. Для это не нужно ни надцать карт, ни абонплат особых, ни комиссий и не нужно никаких захватывающих историй. Забрать валюту - один звонок менеджеру, прийти и забрать заказ.
Driver написав:Припоминаю, в 2015-м на ветке Приватбанка был шквал жалоб по этому поводу. Приватбанк тогда ответил "сами дураки, мы творим шо хотим", но, правда, после этого таких ситуаций вроде не повторялось.
Там был не онлайн-обмен, я снятие валюты в банкоматах в Грузии (с гривневых карт). И год по-моему другой. Какое-то время отгружало доллар па8, когда в Украине такого курса уже не было. Были ещё мелкие технические нюансы, но в итоге доллар пересчитали значительно дороже (и позже. если не ошибаюсь - почти через месяц), и на картах получился тех. овер.
И тогда приват был бенин - там рисовали что хотели, и НБУ им был не указ
Driver написав:Так вот, существуют ли какие-нибудь нормы касательно фиксации курса онлайн-обмена, или всё держится на честном слове банков?
Онлайн-обмен это же не торговая операция для которой как раз и предусмотрена корректировка курса на момент фактического списания денег с карты. Тут нет блокировки денег, да и сама операция в общем-то с картой никак не связана.
somilitark написав:Банки очень часто в последнее время рисуют отфонарные курсы, ни купить, не продать не возможно.
Ви дуже далекі від операцій в онлайні. Ніяких проблем продати по 27.9-27.93 наразі нема. На Ощаді світ клином не зійшовся. )
Обогнали, только хотел написать.
Вот здесь (бесконечный респект уважаемому mustbe за эту страницу!) видим, что вчера вечером и сегодня утром в ТАСе можно поменять онлайн по 27,93, в Альфе - по 27,90. Все, что надо, - положить доллары на валютную карту - и алга(как говорят татары). Сдавать при этом по 27,80 - себя не уважать.
Вчера пару часов в ТАСе можно было и по 27,95 сдать, откатили до 27,93, как увидели, что МБ застрял в районе 28,02 - 28,03. В ТАСе очень оперативно курс меняют.