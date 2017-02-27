somilitark написав:По поводу онлайнобмена, иметь надцать карт, платить по ним абонплату, комиссии, это не для староверов, которые государство держат на расстоянии и не доверяют этим шаромыгам. Тем более всё равно надо будет прискакать в кассу и услышать много захватывающих историй, предварительно накормив банк на всех своих телодвижениях и просто за спящий режим. По поводу тракторов, даже кабанчик задумался бы, почему при межбанке в 28.04 принимают максимум по 27.80, наверное от большого изобилия бумаги
1. в нормальных никаких абонплат 2. чего скакать в кассу, весь смысл в том, чтобы лежали и туда-сюда гонять, а на сберегательном можно по ходу еще и небольшой процент поиметь (4-6 грязными по гривне) 3. проблем снять баксы в разумных пределах - никаких - просто заказать по телефону
В идеале, конечно, чтобы нигде не было комиссий за пересылку и за снятие, чтобы деньги меж банками летали мгновенно, в том числе доллары и Евро. Вот тогда был бы нормальный такой форекс. Но "ні, синку, це фантастика"