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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7532753375347535

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 62
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
26%
16
27.50-28.00
44%
27
28.00-28.50
19%
12
28.50-29.00
6%
4
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
2%
1
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:07

  somilitark написав:По поводу онлайнобмена, иметь надцать карт, платить по ним абонплату, комиссии, это не для староверов, которые государство держат на расстоянии и не доверяют этим шаромыгам. Тем более всё равно надо будет прискакать в кассу и услышать много захватывающих историй, предварительно накормив банк на всех своих телодвижениях и просто за спящий режим.
По поводу тракторов, даже кабанчик задумался бы, почему при межбанке в 28.04 принимают максимум по 27.80, наверное от большого изобилия бумаги :mrgreen:


1. в нормальных никаких абонплат
2. чего скакать в кассу, весь смысл в том, чтобы лежали и туда-сюда гонять, а на сберегательном можно по ходу еще и небольшой процент поиметь (4-6 грязными по гривне)
3. проблем снять баксы в разумных пределах - никаких - просто заказать по телефону

В идеале, конечно, чтобы нигде не было комиссий за пересылку и за снятие, чтобы деньги меж банками летали мгновенно, в том числе доллары и Евро. Вот тогда был бы нормальный такой форекс. Но "ні, синку, це фантастика"
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:09

  Driver написав:
  stryzhko написав:Ви дуже далекі від операцій в онлайні. Ніяких проблем продати по 27.9-27.93 наразі нема. На Ощаді світ клином не зійшовся. :))

[на правах оффтопа]
А есть гарантия, что банки после проведения онлайн-обмена не поменяют курс задним числом? (и соответственно суммы в выписках)

Припоминаю, в 2015-м на ветке Приватбанка был шквал жалоб по этому поводу. Приватбанк тогда ответил "сами дураки, мы творим шо хотим", но, правда, после этого таких ситуаций вроде не повторялось.

Так вот, существуют ли какие-нибудь нормы касательно фиксации курса онлайн-обмена, или всё держится на честном слове банков?


операция в нормальных банках происходит мгновенно и курс виден уже в момент заказа операции. Какие еще пересчеты, деньги после обмена уже на карте.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:15

Какие ожидания по курсу?

1. Тема войны реальна, и курс теперь только вверх.
2. Очередной загон вверх на тревожной теме, скоро выдохнется, шанс сдать дорого
3. Уже выдохся, с понедельника боковик или вниз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:46

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:
  yuri_m написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд! :mrgreen: Тогда берите калькулятор и считайте инфляцию по месяцам с декабря 2020 года, и умножайте на курс того же декабря. Только инфляцию не рисованную правительством, а реальную, из магазинов и рынков! И будет тогда курс не показываемый НБУ 27.95, а все 28.55-28.75. Пружину продолжают сжимать по заветам Янека.

По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік


як так? поділіться досвідом, будь ласка...

Не тре ходити в офіс, менший знос.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:01

  flyman написав:
  sergikkc007 написав:
як так? поділіться досвідом, будь ласка...

Не тре ходити в офіс, менший знос.


Неубедительно. Ходить-то пешком все равно надо для здоровья.
Если не ходить, то сэкономленные на обуви деньги пойдут на лекарства.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:09

  kluychkooleg написав:
  flyman написав:
  sergikkc007 написав:
як так? поділіться досвідом, будь ласка...

Не тре ходити в офіс, менший знос.


Неубедительно. Ходить-то пешком все равно надо для здоровья.
Если не ходить, то сэкономленные на обуви деньги пойдут на лекарства.

Ходити мішком можна там, де менше взуття зношується, і в таку погоду яка тобі подобається, і ходиш в чім хочеш.
А в офіс дощ,сніг,слякоть,гололід - мусиш іти, по болоті,щебеню,місиву снігу, бруду, солі і хімії...кожен робочий день, в тому, в чому прийнято ходити в офіс.


А одяг, менше протирається.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:33

С возможной войной что-то серьезно нагнетают. Если так, то только первый вариант.
kluychkooleg
 
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