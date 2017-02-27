somilitark написав:По поводу онлайнобмена, иметь надцать карт, платить по ним абонплату, комиссии, это не для староверов, которые государство держат на расстоянии и не доверяют этим шаромыгам. Тем более всё равно надо будет прискакать в кассу и услышать много захватывающих историй, предварительно накормив банк на всех своих телодвижениях и просто за спящий режим. По поводу тракторов, даже кабанчик задумался бы, почему при межбанке в 28.04 принимают максимум по 27.80, наверное от большого изобилия бумаги
1. в нормальных никаких абонплат 2. чего скакать в кассу, весь смысл в том, чтобы лежали и туда-сюда гонять, а на сберегательном можно по ходу еще и небольшой процент поиметь (4-6 грязными по гривне) 3. проблем снять баксы в разумных пределах - никаких - просто заказать по телефону
В идеале, конечно, чтобы нигде не было комиссий за пересылку и за снятие, чтобы деньги меж банками летали мгновенно, в том числе доллары и Евро. Вот тогда был бы нормальный такой форекс. Но "ні, синку, це фантастика"
yuri_m написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд! Тогда берите калькулятор и считайте инфляцию по месяцам с декабря 2020 года, и умножайте на курс того же декабря. Только инфляцию не рисованную правительством, а реальную, из магазинов и рынков! И будет тогда курс не показываемый НБУ 27.95, а все 28.55-28.75. Пружину продолжают сжимать по заветам Янека.
По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік
sergikkc007 написав: як так? поділіться досвідом, будь ласка...
Не тре ходити в офіс, менший знос.
Неубедительно. Ходить-то пешком все равно надо для здоровья. Если не ходить, то сэкономленные на обуви деньги пойдут на лекарства.
Ходити мішком можна там, де менше взуття зношується, і в таку погоду яка тобі подобається, і ходиш в чім хочеш. А в офіс дощ,сніг,слякоть,гололід - мусиш іти, по болоті,щебеню,місиву снігу, бруду, солі і хімії...кожен робочий день, в тому, в чому прийнято ходити в офіс.