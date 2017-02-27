flyman написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд! Тогда берите калькулятор и считайте инфляцию по месяцам с декабря 2020 года, и умножайте на курс того же декабря. Только инфляцию не рисованную правительством, а реальную, из магазинов и рынков! И будет тогда курс не показываемый НБУ 27.95, а все 28.55-28.75. Пружину продолжают сжимать по заветам Янека.
По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік
як так? поділіться досвідом, будь ласка...[/quote] Не тре ходити в офіс, менший знос.[/quote]
Добрый вечер . Всем Здоровья .
Уважаемый" flyman", я внимательно прочитал где Вы берете одежду и маски . Я ценю искренний юмор . Напишите что Вы пошутили . Я надеюсь что Ваша жена не в пальмовых листьях ходит .
somilitark написав:По поводу онлайнобмена, иметь надцать карт, платить по ним абонплату, комиссии, это не для староверов, которые государство держат на расстоянии и не доверяют этим шаромыгам. Тем более всё равно надо будет прискакать в кассу и услышать много захватывающих историй, предварительно накормив банк на всех своих телодвижениях и просто за спящий режим. По поводу тракторов, даже кабанчик задумался бы, почему при межбанке в 28.04 принимают максимум по 27.80, наверное от большого изобилия бумаги
Одни фантазии. Для это не нужно ни надцать карт, ни абонплат особых, ни комиссий и не нужно никаких захватывающих историй. Забрать валюту - один звонок менеджеру, прийти и забрать заказ.
Ничего нового под луной, идеальный мир Фейлиса. Где все косят минимум 1000 баксов в месяц и только ленивые не косят 2, где все надписи на заборах соответствуют и вообще везде правда, никаких подводных камней, как нашкрябали так всегда и есть, и вообще все у нас суперово, а будет ещё лучше.
Faceless написав: Одни фантазии. Для это не нужно ни надцать карт, ни абонплат особых, ни комиссий и не нужно никаких захватывающих историй. Забрать валюту - один звонок менеджеру, прийти и забрать заказ.
Ничего нового под луной, идеальный мир Фейлиса. Где все косят минимум 1000 баксов в месяц и только ленивые не косят 2, где все надписи на заборах соответствуют и вообще везде правда, никаких подводных камней, как нашкрябали так всегда и есть, и вообще все у нас суперово, а будет ещё лучше.
Суровая реальность Фейслесса. Это обычный мир, просто без набора глупостей и выдумок. Ну не умеете пользоваться онлайн обменом - ничего страшного, это нормально, но зачем же выдумывать небылицы
Так будет суть? Можно сдать по 27.90, будут действия или как всегда теоретически задним числом все сдают на пикак и откупают на низах? Будете реально сливать или как всегда скажете про сдачу в понедельник вечером, когда межбанк проколит 27.90 вниз? И приёма даже по 27.75 не будет нигде? А то новый баян подвезли про хутиннападёть, козам нравится, поют регочат на всю деревю(((
Faceless написав: Одни фантазии. Для это не нужно ни надцать карт, ни абонплат особых, ни комиссий и не нужно никаких захватывающих историй. Забрать валюту - один звонок менеджеру, прийти и забрать заказ.
Ничего нового под луной, идеальный мир Фейлиса. Где все косят минимум 1000 баксов в месяц и только ленивые не косят 2, где все надписи на заборах соответствуют и вообще везде правда, никаких подводных камней, как нашкрябали так всегда и есть, и вообще все у нас суперово, а будет ещё лучше.
Суровая реальность Фейслесса. Это обычный мир, просто без набора глупостей и выдумок. Ну не умеете пользоваться онлайн обменом - ничего страшного, это нормально, но зачем же выдумывать небылицы
Один вы у нас в Киеве Фейлиса обитаете, не выдуманном, а просто сладко розовом, не хуже Баварии тут все косят, так что по-моему 1:1.
somilitark написав:Так будет суть? Можно сдать по 27.90, будут действия или как всегда теоретически задним числом все сдают на пикак и откупают на низах? Будете реально сливать или как всегда скажете про сдачу в понедельник вечером, когда межбанк проколит 27.90 вниз? И приёма даже по 27.75 не будет нигде? А то новый баян подвезли про хутиннападёть, козам нравится, поют регочат на всю деревю(((
Поправка - по 27,93 ТАС, вот можно сдать прямо сейчас. Мне удалось даже на боковике прокатиться с профитом 10 коп на долларе (27,95 - 27,85). Сейчас сдавать не буду, будем смотреть МБ в понедельник. Розница сейчас для курсов онлайн банков никак не показатель.