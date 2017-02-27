somilitark написав:

По поводу онлайнобмена, иметь надцать карт, платить по ним абонплату, комиссии, это не для староверов, которые государство держат на расстоянии и не доверяют этим шаромыгам. Тем более всё равно надо будет прискакать в кассу и услышать много захватывающих историй, предварительно накормив банк на всех своих телодвижениях и просто за спящий режим.По поводу тракторов, даже кабанчик задумался бы, почему при межбанке в 28.04 принимают максимум по 27.80, наверное от большого изобилия бумаги