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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7534753575367537>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 67
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
27%
18
27.50-28.00
45%
30
28.00-28.50
18%
12
28.50-29.00
6%
4
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
1%
1
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:36

  flyman написав:
  flyman написав:Та ясен пень, потенциальная большая война ведь не влияет на курс, это же чисто флуд! :mrgreen: Тогда берите калькулятор и считайте инфляцию по месяцам с декабря 2020 года, и умножайте на курс того же декабря. Только инфляцию не рисованную правительством, а реальную, из магазинов и рынков! И будет тогда курс не показываемый НБУ 27.95, а все 28.55-28.75. Пружину продолжают сжимать по заветам Янека.

По продуктам харчування десь до 30%, але по іншим може компенсувати. В мене витрати на одяг та взуття значно зменшилися в останній рік


як так? поділіться досвідом, будь ласка...[/quote]
Не тре ходити в офіс, менший знос.[/quote]

Добрый вечер .
Всем Здоровья .

Уважаемый" flyman", я внимательно прочитал где Вы берете одежду и маски .
Я ценю искренний юмор .
Напишите что Вы пошутили .
Я надеюсь что Ваша жена не в пальмовых листьях ходит .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:16

  Faceless написав:
somilitark написав:По поводу онлайнобмена, иметь надцать карт, платить по ним абонплату, комиссии, это не для староверов, которые государство держат на расстоянии и не доверяют этим шаромыгам. Тем более всё равно надо будет прискакать в кассу и услышать много захватывающих историй, предварительно накормив банк на всех своих телодвижениях и просто за спящий режим.
По поводу тракторов, даже кабанчик задумался бы, почему при межбанке в 28.04 принимают максимум по 27.80, наверное от большого изобилия бумаги :mrgreen:


Одни фантазии. Для это не нужно ни надцать карт, ни абонплат особых, ни комиссий и не нужно никаких захватывающих историй. Забрать валюту - один звонок менеджеру, прийти и забрать заказ.

Ничего нового под луной, идеальный мир Фейлиса.
Где все косят минимум 1000 баксов в месяц и только ленивые не косят 2, где все надписи на заборах соответствуют и вообще везде правда, никаких подводных камней, как нашкрябали так всегда и есть, и вообще все у нас суперово, а будет ещё лучше.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

somilitark написав:
  Faceless написав:
Одни фантазии. Для это не нужно ни надцать карт, ни абонплат особых, ни комиссий и не нужно никаких захватывающих историй. Забрать валюту - один звонок менеджеру, прийти и забрать заказ.

Ничего нового под луной, идеальный мир Фейлиса.
Где все косят минимум 1000 баксов в месяц и только ленивые не косят 2, где все надписи на заборах соответствуют и вообще везде правда, никаких подводных камней, как нашкрябали так всегда и есть, и вообще все у нас суперово, а будет ещё лучше.

Суровая реальность Фейслесса. Это обычный мир, просто без набора глупостей и выдумок. Ну не умеете пользоваться онлайн обменом - ничего страшного, это нормально, но зачем же выдумывать небылицы
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так будет суть?
Можно сдать по 27.90, будут действия или как всегда теоретически задним числом все сдают на пикак и откупают на низах?
Будете реально сливать или как всегда скажете про сдачу в понедельник вечером, когда межбанк проколит 27.90 вниз?
И приёма даже по 27.75 не будет нигде?
А то новый баян подвезли про хутиннападёть, козам нравится, поют регочат на всю деревю(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:24

  kluychkooleg написав:С возможной войной что-то серьезно нагнетают. Если так, то только первый вариант.


Libo уже купил билет,чтобы прибыть в райвоенкомат :wink:
viewtopic.php?p=5201769#p5201769
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:36

  Мизантрóп написав:
  kluychkooleg написав:С возможной войной что-то серьезно нагнетают. Если так, то только первый вариант.


Libo уже купил билет,чтобы прибыть в райвоенкомат :wink:
viewtopic.php?p=5201769#p5201769


Всё - мы все спасены !!! :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:38

  somilitark написав:Так будет суть?
Можно сдать по 27.90, будут действия или как всегда теоретически задним числом все сдают на пикак и откупают на низах?
Будете реально сливать или как всегда скажете про сдачу в понедельник вечером, когда межбанк проколит 27.90 вниз?
И приёма даже по 27.75 не будет нигде?
А то новый баян подвезли про хутиннападёть, козам нравится, поют регочат на всю деревю(((


Поправка - по 27,93 ТАС, вот можно сдать прямо сейчас.
Мне удалось даже на боковике прокатиться с профитом 10 коп на долларе (27,95 - 27,85).
Сейчас сдавать не буду, будем смотреть МБ в понедельник.
Розница сейчас для курсов онлайн банков никак не показатель.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:44

  Alex2007 написав:
  Мизантрóп написав:
  kluychkooleg написав:С возможной войной что-то серьезно нагнетают. Если так, то только первый вариант.


Libo уже купил билет,чтобы прибыть в райвоенкомат :wink:
viewtopic.php?p=5201769#p5201769


Всё - мы все спасены !!! :lol: :lol:

Однозначно.
Рашка побоится воевать с малахольным, его действия непредсказуемы в принципе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:00

  kluychkooleg написав:
  antey1969 написав:Полностью перешел на секонд хэнд, включая медицинские маски :wink:


Маска - 1 грн 35 коп, респиратор Бук ppf3 - 19 грн, вчера покупал.
Понимаю, что была шутка, но маски все-таки уже даром раздают.

покупал маски в январе прошлого года по 70 копеек
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:14

  Starikan написав:
  kluychkooleg написав:операция в нормальных банках происходит мгновенно и курс виден уже в момент заказа операции. Какие еще пересчеты, деньги после обмена уже на карте.

Когда-то покупал онлайн в Привате, и в момент заказа операции курс уже отличался от того, что в заголовке сайта. Откатился назад - курс поменяли и на сайте. Совпадение? Думаю, да :wink:

ЗЫ. В войну не верю.

в привате курс в заголовке может отличаться от курса, если тапнуть на сам курс . :lol:
война--ну то видимо нехорошие деяния завуалировать надо. массы ща принято кнутом и страхом, и никаких пряников
clash
 
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