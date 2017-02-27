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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7534753575367537

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 67
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
27%
18
27.50-28.00
45%
30
28.00-28.50
18%
12
28.50-29.00
6%
4
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
1%
1
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:18

  somilitark написав:Так будет суть?
Можно сдать по 27.90, будут действия или как всегда теоретически задним числом все сдают на пикак и откупают на низах?
Будете реально сливать или как всегда скажете про сдачу в понедельник вечером, когда межбанк проколит 27.90 вниз?
И приёма даже по 27.75 не будет нигде?
А то новый баян подвезли про хутиннападёть, козам нравится, поют регочат на всю деревю(((

у меня складывается впечатление, что у вас чего-то не складывается :lol:
clash
 
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  #<1 ... 7534753575367537
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