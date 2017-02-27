|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 кві, 2021 22:18
somilitark написав:
Так будет суть?
Можно сдать по 27.90, будут действия или как всегда теоретически задним числом все сдают на пикак и откупают на низах?
Будете реально сливать или как всегда скажете про сдачу в понедельник вечером, когда межбанк проколит 27.90 вниз?
И приёма даже по 27.75 не будет нигде?
А то новый баян подвезли про хутиннападёть, козам нравится, поют регочат на всю деревю(((
у меня складывается впечатление, что у вас чего-то не складывается
-
clash
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|23833
|3212663
|
|
|765
|190962
|
П'ят 02 кві, 2021 14:08
ruvex
|
|7417
|1769101
|
|