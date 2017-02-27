somilitark написав:Так будет суть? Можно сдать по 27.90, будут действия или как всегда теоретически задним числом все сдают на пикак и откупают на низах? Будете реально сливать или как всегда скажете про сдачу в понедельник вечером, когда межбанк проколит 27.90 вниз? И приёма даже по 27.75 не будет нигде? А то новый баян подвезли про хутиннападёть, козам нравится, поют регочат на всю деревю(((
у меня складывается впечатление, что у вас чего-то не складывается
Експерти повідомляють, що в період дії локдауна позиції гривні тільки посилюються. З чим це пов'язано, а також який курс долара до гривні ми можемо очікувати розповів банкір, колишній заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. https://www.rbc.ua/ukr/styler/lokdaun-p ... 57094.html
Ось так локдаун може гривню або обвалити або укріпити Або залишити без змін.
Уважаемый" flyman", я внимательно прочитал где Вы берете одежду и маски . Я ценю искренний юмор . Напишите что Вы пошутили . Я надеюсь что Ваша жена не в пальмовых листьях ходит .
до чого тут "жена", коли я писав про себе? шановний халява, слідкуйте за логікою
Здравствуйте . Я ,хОлява . Почему же логики нет ? Если Вы такой бережливый и экономный , то должно распространятся на всех...... Впрочем ,ИЗВИНИТЕ ! Я для своих работников на секонде взял плащи и зимние куртки . Ботинки покупал в Облэнерго...... С Уважением .